籃球》游艾喆、蔡文誠、李家慷等球星 學童公益訓練營當導師

旅日名將游艾喆（中）與小球員開心合影。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」，在桃園世閎國際球館熱血登場，游艾喆、蔡文誠、李家慷等旅日及台灣職籃球星應邀共襄盛舉，協助指導來自全台資源相對不足的小學籃球隊學童，合力為基層播種扎根。

此次營隊結合球技訓練、品格啟發與運動防護等三大核心，早場由PLG台北富邦勇士老將蔡文誠擔任總教練，以「不是教你成為下一個誰，而是幫你找到自己的樣子」為理念，透過實作帶領孩子們理解尊重與紀律。蔡文誠表示，現在的小球員很幸福，有許多機能型的護具可穿戴，像他因為不想在球場上有束縛感而沒有戴護具的習慣，「大概十年前膝蓋積水，為了保護並避免傷勢惡化才嘗試，其實戴了真的蠻舒服的。」

旅日名將游艾喆隨著母隊日本職籃滋賀湖泊隊來台移地訓練，趁著休息日空檔下午擔任導師，透過實戰經驗引導孩子建立正確觀念，「相信隊友、看懂比賽 ，讓傳球成為團隊合作的起點。」游艾喆表示，看到這些天真活潑的小朋友，就想到以前自己在學校打球的模樣，很開心能夠傳承分享過來人看法 。

至於拿下PLG年度防守第⼀隊及年度第六⼈的桃園璞園領航猿球星李家慷，則接手最後一堂課，他以座右銘「努力，不放棄」鼓勵未來新生代在場上展現信任、合作與傳球互助精神，「真正耀眼的不是得分，而是讓隊友變強的選擇。」

