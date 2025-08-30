晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》游艾喆、蔡文誠、李家慷等球星 學童公益訓練營當導師

2025/08/30 22:07

旅日名將游艾喆（中）與小球員開心合影。（大會提供）旅日名將游艾喆（中）與小球員開心合影。（大會提供）

林子翔／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕由美國專業運動防護品牌LP策劃執行的「2025 StarUp 星芽公益籃球營」，在桃園世閎國際球館熱血登場，游艾喆、蔡文誠、李家慷等旅日及台灣職籃球星應邀共襄盛舉，協助指導來自全台資源相對不足的小學籃球隊學童，合力為基層播種扎根。

此次營隊結合球技訓練、品格啟發與運動防護等三大核心，早場由PLG台北富邦勇士老將蔡文誠擔任總教練，以「不是教你成為下一個誰，而是幫你找到自己的樣子」為理念，透過實作帶領孩子們理解尊重與紀律。蔡文誠表示，現在的小球員很幸福，有許多機能型的護具可穿戴，像他因為不想在球場上有束縛感而沒有戴護具的習慣，「大概十年前膝蓋積水，為了保護並避免傷勢惡化才嘗試，其實戴了真的蠻舒服的。」

旅日名將游艾喆隨著母隊日本職籃滋賀湖泊隊來台移地訓練，趁著休息日空檔下午擔任導師，透過實戰經驗引導孩子建立正確觀念，「相信隊友、看懂比賽 ，讓傳球成為團隊合作的起點。」游艾喆表示，看到這些天真活潑的小朋友，就想到以前自己在學校打球的模樣，很開心能夠傳承分享過來人看法 。

至於拿下PLG年度防守第⼀隊及年度第六⼈的桃園璞園領航猿球星李家慷，則接手最後一堂課，他以座右銘「努力，不放棄」鼓勵未來新生代在場上展現信任、合作與傳球互助精神，「真正耀眼的不是得分，而是讓隊友變強的選擇。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中