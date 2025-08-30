威廉波特少棒》林晉擇的火球只有蔡瑀格能接 冠軍教頭直言：這是事實

代表台灣出征威廉波特少棒賽奪冠的東園國小少棒隊，當家王牌投手林晉擇（左）、捕手蔡瑀格（右）。（記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕代表台灣出征威廉波特少棒賽奪冠的東園國小少棒隊，今晚凱旋歸國，在奪冠之路上引發熱議的王牌林晉擇飆出82英里（約132公里）火球，還連帶讓能接到他火球的捕手蔡瑀格受到美國媒體注目，對此總教練賴敏男也認證地說：「基本上林晉擇的球，也只有蔡瑀格接得到，這是事實。」

東園這次能在美國一路過關斬將拿下5連勝奪冠，其中更有4場完封對手，賴敏男直言關鍵就在投手戰力整齊，「10年前，我去過一次威廉波特，最後一場輸給墨西哥未能晉級，那時候只有1位投手球速超過70英里（約110公里），這次有4、5位到70英里，甚至來了一支更可怕的80英里，在第一場比賽就一鳴驚人。」賴敏男指的正是林晉擇，他在台灣時間15日對墨西哥時，曾對同一名打者連續飆出82英里速球，由於少棒層級投手丘至本壘板距離僅46英尺（約14公尺），轉播單位換算成大聯盟標準已是107英里（約172公里）的超級火球。

有趣的是，美媒直指捕手蔡瑀格做到了「連台灣隊教練團都不想做的事情」，就是能接住林晉擇的火球。賴敏男則表示，「基本上，也只有蔡瑀格接得到，他滿靈活的，只能靠他去接，如果他接不到，林晉擇的球也發揮不出來。」值得一提的是，在4、5年級的時候，其實這對投捕搭檔是「對調」，由蔡瑀格投、林晉擇捕。

此外，能守游擊的蔡瑀格也是賴敏男口中「內野靈魂人物」，「所以在林晉擇當投手的時候，我們內野陣容一定大調動，但是蔡瑀格的接球基本動作非常好，只能靠他來協助。」

林晉擇接受學弟獻花。（記者劉信德攝）

東園國小少棒隊總教練賴敏男。（記者劉信德攝）

代表台灣出征威廉波特少棒賽奪冠的東園國小少棒隊。（記者劉信德攝）

