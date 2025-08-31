MLB》不會讓金手套貝茲守右外野？ 道奇教頭說明為何讓他扛游擊

道奇球星貝茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇球星貝茲（Mookie Betts）今年主要專守游擊，雖然本季主守右外野的「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）在防守方面表現欠佳，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日受訪再次強調，「Mookie，不會去守右外野。」

身為六屆金手套外野手的貝茲，去年開始改守游擊，鎮守游擊65場就出現9次守備失誤，其守備率為0.963，數據網站《Baseballsavant》顯示，貝茲去年在游擊防區的出局製造值（簡稱OAA）為「-5」。

不過，貝茲今年在游擊防區守備大幅進步，整季守游擊122場，出現6次失誤，守備率為0.985。貝茲本季的OAA值為「4」。根據進階數據DRS（Defensive Runs Saved，計算一名球員平均每場替球隊守下多少分數）顯示，貝茲本季在游擊區的DRS為「15」，去年只有「4」。

《洛杉磯時報》報導，羅伯斯讚賞貝茲，「當你談到游擊守備時，你會期待的是穩定性，而我就是喜歡他展現出的穩定性。他完成每個應該完成的守備動作，最近兩週他還有一些非常精采的守備，他在阻止掉分方面成為重要角色。」

「我覺得可以自在地作為一名大聯盟游擊手，老實說，直到今日，我從來沒有看過像Mookie這樣的轉換守位。」羅伯斯說道。

而貝茲今年在打擊方面欠佳，截至今天賽前，貝茲交出14轟、58分打點，打擊率2成47的成績，整體攻擊指數（OPS）為0.695，但過去三週的打擊率超過3成。

羅伯斯說，「我喜歡Mookie總是勇於承擔責任，有時候他表現好，有時他表現不佳，但他不會逃避談話、也不會迴避自己表現不佳的事實。他的努力從未動搖，所以對我來說，當你談到休息室其中一名領袖時，這真的會引起每個人、教練們的共鳴。我始終押注在他身上。」

