桌球》讓2追3逆轉四川豐谷主將孫聞 林昀儒力助山東魏橋拿下3連勝

林昀儒逆轉擊敗孫聞，幫助山東魏橋完成關門任務。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕「沉默刺客」林昀儒今晚在2025年中國乒乓球超級聯賽男子團體第三階段賽事，克服局數0:2、決勝局6:9落後，以3:2逆轉孫聞，幫助山東魏橋以3:1後來居上擊退四川豐谷，拿下3連勝。

林昀儒和梁靖崑的「梁靖儒連線」，昨天分別以直落三解決上海地產集團的趙子豪/趙釗彥及中超電纜的宋卓衡/梁儼薴，幫助山東魏橋連兩場以3:0獲勝。但今晚「梁靖儒連線」面對嚴升/陳俊菘雖遭遇苦戰，以9:11、11:5、7:11、11:8、7:11吞下兩人本季乒超聯賽首敗。世界排名第2的王楚欽隨後以16:14、17:15、11:8驚險擊退世界排名186的孫聞，為山東魏橋扳回一城。第3點單打，世界排名第6的梁靖崑也以直落三輕取20歲左手小將陳俊菘。

世界排名11的林昀儒在2019年日本公開賽男單4強曾以4:1擊退孫聞，但2023年WTT突尼斯挑戰賽苦戰5局後不敵孫聞。今天再度交手，林昀儒首局開局就陷入2:7落後，很快地以6:11讓出；次局在8:10逆境下連續化解2個局點，但關鍵時刻孫聞接發球出現幸運擦網球，隨後又偷襲長球得手，小林10:12再丟1局。

林昀儒第3局起展開絕地大反攻，9:0強勢開局後，11:1、11:6連追2局。決勝局，林昀儒在開局1:5落後下，先靠著招牌反手擰和發球搶攻追到5:6。隨後在5:8落後時，孫聞第二度被主審抓發球犯規直接判失1分，只是小林正手搶攻也出界，陷入6:9的困境。

決勝關頭，林昀儒前三板依舊大膽搶攻，一口氣連拿5分，11:9逆轉戰局，關鍵時刻被抓發球犯規的孫聞賽後也不爽摔拍，並拒絕和主審握手，輸了球也失了風度。

