威廉波特少棒》沒有「運動家精神」的真相 冠軍教頭賴敏男還原

東園國小棒球隊總教練賴敏男。（記者劉信德攝）

〔記者倪婉君／桃園機場報導〕勇奪威廉波特少棒冠軍的東園國小棒球隊今晚凱旋歸國，總教練賴敏男率領全隊在桃園機場向前來接機的球迷和親友應援團鞠躬致謝，也很開心地和全台球迷分享這次的奪冠喜悅；只是談及這次遭運動家臨時取消開球的插曲，賴敏男則表示其實一開始就沒有預計要開球，後來是因為當地華僑熱情安排才多出的計畫，「後來聽到取消的原因，是我們打敗了他們以後要去的地方，我聽了原因之後也覺得好玩，那也沒關係，就尊重人家。」

代表台灣出征威廉波特的東園少棒隊在台灣時間25日奪冠後，陸續受邀到大都會、運動家和巨人球場觀看比賽，而其中又以28日運動家原訂邀請賴敏男開球，但因運動家高層介意球隊主場即將搬到內華達州的賭城拉斯維加斯而臨時取消，也意外引發「沒有運動家精神」的風波。

賴敏男表示，其實這次原本就打算不管球隊有沒有打出成績，最後都會在舊金山多停留兩天，一開始也沒有要到運動家開球的規畫，「結果我們衝了個冠軍，那邊華僑也很熱情，就多安排（開球）。」只是賴敏男後來收到的訊息是對方介意球隊主場將搬到內華達州，也就是這次東園在冠軍戰打敗的對手，所以取消開球行程，他說：「那也沒關係，我們尊重人家，我沒有CARE，也沒有不開心。」賴敏男指出，對於這件事也不用不高興，因為原本就不在規畫內。

勇奪威廉波特少棒冠軍的東園國小棒球隊今晚凱旋歸國

