中職》龍象大戰！ 美秀集團、趙傳接力開唱 嗨翻大巨蛋（圖輯）

〔記者陳志曲／台北報導〕味全龍在台北大巨蛋連續三天上演經典龍象大戰，並在三天的賽後都邀請歌手演唱。週六場次則是由美秀集團開場，第一首歌曲就帶來「我要你愛」，動感的歌曲加上炫麗的燈光，一下子就把全場氣氛炒到最高點。中間則由味全龍啦啦隊小龍女帶來新歌「CRUSH」，讓球迷看到不一樣的小龍女。實力派唱將趙傳壓軸登場，演唱「我很醜可是我很溫柔」等多首經典歌曲，讓球迷聽得如癡如醉，並與全場合唱「我是一隻小小鳥」。

美秀集團賽後演唱八首歌曲，讓球迷感受到滿滿的誠意，享受美秀集團的歌唱饗宴。（記者陳志曲攝）

美秀集團賽後演唱八首歌曲，讓球迷感受到滿滿的誠意，享受美秀集團的歌唱饗宴。（記者陳志曲攝）

美秀集團賽後演唱八首歌曲，讓球迷感受到滿滿的誠意，享受美秀集團的歌唱饗宴。（記者陳志曲攝）

美秀集團賽後演唱八首歌曲，讓球迷感受到滿滿的誠意，享受美秀集團的歌唱饗宴。（記者陳志曲攝）

美秀集團賽後演唱八首歌曲，讓球迷感受到滿滿的誠意，享受美秀集團的歌唱饗宴。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女李多慧。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

味全龍啦啦隊小龍女賽後演出新曲「CRUSH」。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

實力派唱將趙傳賽後演唱「我很醜可是我很溫柔」、「我是一隻小小鳥」等經典歌曲。（記者陳志曲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法