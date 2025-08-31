晴時多雲

美網》球王辛納力退沙波瓦洛夫 硬地大滿貫狂飆24連勝

2025/08/31 06:42

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕年輕球王辛納（Jannik Sinner）歷經4盤拉鋸，終以5：7、6：4、6：3、6：3擺脫加拿大27種子沙波瓦洛夫（Denis Shapovalov）的糾纏，義大利頭號種子兼衛冕者3連勝，挺進2025年美國網球公開賽男單16強。

「今天的比賽非常、非常艱難。」辛納站上亞瑟艾許中央球場，扭轉先丟首盤、第3盤還以0：3落後的劣勢，搶救被破發點後重振旗鼓，勢如破竹連得9局，不但化解被爆冷危機，也順利在第4盤關門，總計耗費3小時又12分鐘，「我認識沙波瓦洛夫很久了，所以知道臨場必須打出高水準。我很高興能贏球，他開局很好，我只是努力保持心理穩定。」

坐擁大滿貫4冠的辛納，自去年澳洲公開賽起迄今，已在硬地大滿貫連贏24場， 這位「三巨頭」接班人期許挑戰成為2008年瑞士傳奇費德爾（Roger Federer）以來，第一位衛冕美網男單冠軍的球星。8月16日才滿24歲的辛納，也是西班牙納達爾（Rafael Nadal）、德國貝克（Boris Becker）和塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic）之後，四大賽集滿男單20勝的第4年輕球星。

