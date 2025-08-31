美網》大坂直美重返大滿貫16強 再戰高芙期待球迷加油

大坂直美。（路透）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕前世界球后大坂直美歷經3盤激戰，6：0、4：6、6：3力退俄國轉籍澳洲的15種子卡薩金娜（Daria Kasatkina），日美混血23種子3連勝，安抵2025年美國網球公開賽女單16強，期待接下來對決高芙（Coco Gauff）也有球迷為她加油。

「有人能來比賽現場替我打氣嗎？」27歲的大坂直美第3輪贏球後，特地感謝路易斯阿姆斯壯球場觀眾力挺，但前年已當媽媽的她很清楚，21歲地主寵兒高芙接下來勢必獲得更多支持，雖然自己從小也在美國長大，並自2021年澳洲公開賽後，首度重返大滿貫16強，「這是一段非常漫長的旅程，很高興現在走到這裡。在此和一個美國人比賽有點困難，但我希望你們也接納我，我始終把她當成妹妹，再次交手感覺很酷。」

大坂直美職業生涯大滿貫4冠當中，包括2018、2020年美網兩度封后，生完小孩回歸賽場，如今期許在紐約成名地東山再起，只是長江後浪推前浪，她對戰高芙2勝3負落居下風，而且那2勝都是在對手15歲（美網）和17歲（辛辛那提）未成年時拿下，如今高芙已獲得2023年美網和今年法網共兩座大滿貫金盃，雙姝暌違6年再度紐約對決，戰況精彩可期。

