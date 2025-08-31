晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

大(土反)直美擊敗卡薩金娜晉級　美網16強與高夫碰頭

2025/08/31 05:54

〔中央社〕前美網女單冠軍大(土反)直美今天鏖戰3盤擊退澳洲選手卡薩金娜，5年來首度晉級美國公開賽第4輪，接下來將與美國新星高夫對決。

法新社報導，大(土反)直美（Naomi Osaka）上一次挺進美網第4輪是在2020年，當時她一路過關斬將奪下女單冠軍。她今天把握大會第15種子卡薩金娜（Daria Kasatkina）發球不穩的機會，終場以6比0、4比6、6比3勝出。

這場勝利是她自2023年產女並於去年重返球場以來，在大滿貫單打賽事的最佳表現。

她說：「這趟旅程真的很漫長，但我很高興現在來到這裡。」這將是大(土反)直美自2021年在澳洲公開賽奪冠以來，首度闖進大滿貫第2週賽事。

大(土反)直美表示，她很期盼與2023年美網女單冠軍高夫（Coco Gauff）捉對廝殺，她把高夫看作是自己的「妹妹」。

大(土反)直美談到她與高夫將進行的對決時，對現場觀眾開玩笑說：「有沒有人可以來看這場比賽，幫我加油，因為在這裡與美國人比賽有點困難。」

大會第3種子高夫擺脫前幾輪手感不順的情況，今天以直落二輕取波蘭選手佛瑞許（Magdalena Frech），晉級美網女單前16強。

高夫28日是歷經一番苦戰，才擊敗克羅埃西亞好手薇琪克（Donna Vekic），期間一度淚灑球場，但她今天拿出在美網最穩健的表現，前後僅費時1小時13分鐘，便以6比3、6比1淘汰第28種子佛瑞許。1140831

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中