MLB》史上最貴索托雙響砲！追平洋基神獸最狂壯舉 締歷史第1人霸業

〔體育中心／綜合報導〕大都會今天以8：11不敵馬林魚，不過史上最貴強打索托（Juan Soto）上演單場雙響砲，更一舉創下多項紀錄。

索托今天先是在4局下逮中馬林魚先發右投卡布雷拉（Edward Cabrera）的內角滑球，敲出中、右外野陽春砲，本季第34轟出爐；6局下索托再度炸裂，這回相中後援左投吉布森（Cade Gibson）的內角伸卡球，夯出擊球初速111.6英哩平射砲，本季第35轟幫助大都會8：8追平。

索托今天2打數2安打都是全壘打，還選到2次保送，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，索托在27歲以前已經累積115場單場至少1轟1保送的比賽，追平洋基名人堂神獸曼托（Mickey Mantle），並列史上最多；而索托也成為史上第1位，連3年在不同球隊都繳出單季35轟的打者。

此外，索托本季也達成35轟、20盜、110次保送的里程碑，成為史上第6人；而他生涯已經5度繳出單季至少25轟與110次保送，歷史上僅次曼托（7次）、托米（Jim Thome，7次）、威廉斯（Ted Williams，9次）、貝比魯斯（Babe Ruth，11次）與邦茲（Barry Bonds，13次）。

大都會今天敲出4發全壘打，其中索托一人就包辦2轟。然而7局上馬林魚又再度以9：8超前，9局上大都會明星終結者狄亞茲（Edwin Díaz）又掉2分，終場大都會仍不敵馬林魚。目前大都會73勝63敗，仍暫居國聯外卡第3。

