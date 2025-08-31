羽球世錦賽》醫生建議退賽仍苦撐！ 陳雨菲透露打敗球后安洗瑩關鍵

陳雨菲。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕中國名將陳雨菲昨日克服右腳「翻船」疼痛，最終以21：15、21：17打敗南韓球后安洗瑩，晉級世錦賽女單金牌戰。陳雨菲賽後表示，「翻船」當下感覺天都塌了，醫生也建議退賽，但自己仍咬牙撐了下來。

首先談到擊敗安洗瑩，陳雨菲直呼自己做了充分的準備，雖然前2次交手都輸球，但也清楚輸球的原因，「今天打得就比較堅決，特別是第一局，戰術執行的很堅決。」

陳雨菲在次局遭遇右腳「翻船」，她表示當下感覺天都塌了，畢竟已經贏下第一局，自己的狀態也不錯，「沒想到會出現這樣的意外！」

陳雨菲透露大會醫生其實建議退賽，但自己仍想堅持下去，在疼痛緩解後，決定繼續站上球場，「後面其實也不敢跑，但反而不敢跑之後，我的節奏就好了，體能消耗就沒那麼大了。相反，她可能覺得我的腳不行之後，想要快速的調動我，她自己的消耗也很大，我能感受到她也很累，這時候給了我很大的自信。」

陳雨菲闖進女單金牌戰，將面對日本名將山口茜，但礙於「翻船」傷勢，能否出賽還是未知數，「現在不要去想太多吧，就是接受現實，然後配合治療，爭取明天沒那麼嚴重。」

