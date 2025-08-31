美網》嗆對手「沒受過教育」遭砲轟！O妹道歉了：英文不是我的母語

奧絲塔朋科。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕拉脫維亞名將「O妹」奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）日前在2025年美國網球公開賽女單次輪爆冷不敵地主湯森（Taylor Townsend）後，怒嗆對手「沒受過教育」，經過3天後，奧絲塔朋科終於在個人Instagram發布限時動態致歉。

奧絲塔朋科當時輸球後走向網前告訴湯森，在出現幸運擦網球後必須向對手道歉致意，但湯森認為自己不需要表達歉意，也讓奧絲塔朋科氣得不斷重複「你沒受過教育」。對此前球后大坂直美、湯森的混雙搭檔謝爾頓（Ben Shelton）都表態，這是非常糟糕的言論。

奧絲塔朋科日前在IG表示，自己收到大量罵她是種族主義的訊息，也澄清自己並非種族主義者，然而這番言論早已受到各界批評與砲轟。今天奧絲塔朋科終於透過IG限時動態致歉：「大家好，我想為我在女單次輪比賽中說的一些話致歉。」

奧絲塔朋科表示：「英文不是我的母語，所以當我提到『教育』一詞時，我只是在談論我認為的網球禮儀，但我明白我的言辭可能會冒犯球場以外的很多人。感謝大家的支持，不管是為人或是網球方面，我都會持續學習讓自己變更好，再見了紐約，期待明年再回到這裡。」

