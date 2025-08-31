TPBL》林書豪率國王在兩聯盟各拿1冠 毛加恩：他帶來的不只是勝利

林書豪。（資料照，記者廖振輝攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕在NBA掀起「林來瘋」的林書豪2023年返台打球，今年率領新北國王完成2連霸後，稍早在社群宣布高掛戰袍，結束15年生涯，總經理毛加恩也送上祝福。

林書豪2023年返台加入鋼鐵人，在台灣再掀「林來瘋」，同年9月轉戰新北國王，實現與弟弟林書緯並肩作戰的夢想，在國王分別於PLG、TPBL都拿下冠軍後，完成另類衛冕後，林書豪也決定卸下戰袍，展開新的篇章。

國王球團透過聲明對林書豪表達敬意與感謝，毛加恩指出，林書豪帶給團隊的不只是數據和勝利，還有堅持與團隊精神，「他用行動告訴大家什麼是真正的職業態度。」

新北國王聲明全文：

林書豪稍早透過個人社群宣布將正式結束 15 年職業球員生涯。新北國王也對此表達敬意與感謝。自 2023 年加盟以來，林書豪不僅以豐富的經驗和持續成長的表現提升球隊戰力，更以專業、努力與無私的精神，深深影響了隊友與整個球隊文化。他在場上的領導力與場下的榜樣態度，成為國王邁向冠軍的重要推手。

他帶給球迷許多難忘的輝煌時刻，也與新北市一同創造屬於這座城市的榮耀。他讓國王在追逐冠軍的旅程中更完整，也讓無數球迷見證了籃球的感動與價值。

新北國王總經理毛加恩表示：「書豪帶給球隊的不只是數據和勝利，更是那份堅持與團隊精神。他用行動告訴大家什麼是真正的職業態度，這些將持續留在國王。我們很榮幸這段時間有他的付出與陪伴，也祝福他在接下來的生活篇章中一切順利，永遠帶著這份熱情與堅持前進。」

