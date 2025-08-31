獨家》死忠猿迷工程師為拍女兒轉行 呂佳龍：官方攝影就是把畫面拍精彩

死忠Lamigo猿迷攝影師呂佳龍，因為想把喜歡進棒球場看球的女兒拍好，鑽研攝影，從工程師轉行攝影路。（呂佳龍提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕50歲攝影師呂佳龍，拍攝經驗25年，曾任中華職棒樂天桃猿隊前身的Lamigo桃猿球團攝影師，是死忠猿迷，現於網路媒體「棒球筆記」拍攝中職球隊，也拍過12強賽事，以及擔任世界棒球經典賽（WBC）官方攝影師，他因想把愛看球的女兒拍好，鑽研攝影，便從轉行攝影路。

中職富邦悍將內野手張育成，2023年披台灣隊戰袍打WBC前，一度婉謝參賽，引球迷戲稱「逃兵阿成」，後來比賽展現驚人打擊火力，被封「國防部長」，包括上壘自嘲的敬禮手勢，完成關鍵雙殺守備的揮臂吶喊，以及全隊賽前圍圈打氣的畫面，官方屢作賽事宣傳，都是呂的拍攝代表作，他說，這些照片特別能感覺到台灣隊的凝聚力跟士氣，與張育成的激情沸騰全國。

請繼續往下閱讀...

「當初想拍大女兒啊。」呂住桃園中壢區，自元智大學資訊工程系畢業後，在電子製造業做工程師。他說，大女兒喜歡看棒球，就帶她去看Lamigo，也加入首屆Lamigo kids（小朋友啦啦隊），球隊那時引入韓風應援，小孩跟著跳，就拿手機錄，後來買了單眼相機，開始思考「怎麼把女兒拍好」，而走上攝影路。

「拍照盼有故事性，讓讀者能夠聯想，且拍得比上次好。」呂說，不希望只是單純按快門，顏色好看、妹子好看，或球員很帥而已。他翻出Lamigo辦辣年糕趴，韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援的照片，「這是中職球隊首次嘗試，別具時代意義。」

為了畫面敘事，呂佳龍會帶超廣角跟70-200mm（焦距）以上的變焦鏡頭，雙機作業。他說在Lamigo時，攝影技術跟觀念成長最多，因韓風應援、演唱會、大型主題趴都從Lamigo開始，那時沒別的東西參考，除了基本觀念，還要做很多練習、器材測試，場景預先規劃，畢竟比賽不能重來，沒有就是沒有，媒體以新聞為導向，但官方攝影只有一個目的，就是把畫面拍精彩。

呂佳龍拍攝2023經典賽，台灣隊圍圈加油畫面，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）



呂佳龍的大女兒（前排中）過去加入Lamigo kids啦啦隊，與LamiGirls合影。（攝影師呂佳龍拍攝）

Lamigo桃猿隊過去辦辣年糕趴，呂佳龍拍下當時韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援照片。（攝影師呂佳龍拍攝）

呂佳龍拍攝球賽為了畫面敘事，會帶超廣角跟70-200mm以上的變焦鏡頭，雙機作業。（呂佳龍提供）

呂佳龍拍攝2023經典賽，「國防部長」張育成完成關鍵雙殺守備後，揮臂吶喊。（攝影師呂佳龍拍攝）

呂佳龍拍攝2023經典賽「國防部長」張育成的上壘敬禮手勢，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法