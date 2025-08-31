晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

獨家》死忠猿迷工程師為拍女兒轉行 呂佳龍：官方攝影就是把畫面拍精彩

2025/08/31 09:30

死忠Lamigo猿迷攝影師呂佳龍，因為想把喜歡進棒球場看球的女兒拍好，鑽研攝影，從工程師轉行攝影路。（呂佳龍提供）死忠Lamigo猿迷攝影師呂佳龍，因為想把喜歡進棒球場看球的女兒拍好，鑽研攝影，從工程師轉行攝影路。（呂佳龍提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕50歲攝影師呂佳龍，拍攝經驗25年，曾任中華職棒樂天桃猿隊前身的Lamigo桃猿球團攝影師，是死忠猿迷，現於網路媒體「棒球筆記」拍攝中職球隊，也拍過12強賽事，以及擔任世界棒球經典賽（WBC）官方攝影師，他因想把愛看球的女兒拍好，鑽研攝影，便從轉行攝影路。

中職富邦悍將內野手張育成，2023年披台灣隊戰袍打WBC前，一度婉謝參賽，引球迷戲稱「逃兵阿成」，後來比賽展現驚人打擊火力，被封「國防部長」，包括上壘自嘲的敬禮手勢，完成關鍵雙殺守備的揮臂吶喊，以及全隊賽前圍圈打氣的畫面，官方屢作賽事宣傳，都是呂的拍攝代表作，他說，這些照片特別能感覺到台灣隊的凝聚力跟士氣，與張育成的激情沸騰全國。

「當初想拍大女兒啊。」呂住桃園中壢區，自元智大學資訊工程系畢業後，在電子製造業做工程師。他說，大女兒喜歡看棒球，就帶她去看Lamigo，也加入首屆Lamigo kids（小朋友啦啦隊），球隊那時引入韓風應援，小孩跟著跳，就拿手機錄，後來買了單眼相機，開始思考「怎麼把女兒拍好」，而走上攝影路。

「拍照盼有故事性，讓讀者能夠聯想，且拍得比上次好。」呂說，不希望只是單純按快門，顏色好看、妹子好看，或球員很帥而已。他翻出Lamigo辦辣年糕趴，韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援的照片，「這是中職球隊首次嘗試，別具時代意義。」

為了畫面敘事，呂佳龍會帶超廣角跟70-200mm（焦距）以上的變焦鏡頭，雙機作業。他說在Lamigo時，攝影技術跟觀念成長最多，因韓風應援、演唱會、大型主題趴都從Lamigo開始，那時沒別的東西參考，除了基本觀念，還要做很多練習、器材測試，場景預先規劃，畢竟比賽不能重來，沒有就是沒有，媒體以新聞為導向，但官方攝影只有一個目的，就是把畫面拍精彩。

呂佳龍拍攝2023經典賽，台灣隊圍圈加油畫面，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）呂佳龍拍攝2023經典賽，台灣隊圍圈加油畫面，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）

呂佳龍的大女兒（前排中）過去加入Lamigo kids啦啦隊，與LamiGirls合影。（攝影師呂佳龍拍攝）呂佳龍的大女兒（前排中）過去加入Lamigo kids啦啦隊，與LamiGirls合影。（攝影師呂佳龍拍攝）

Lamigo桃猿隊過去辦辣年糕趴，呂佳龍拍下當時韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援照片。（攝影師呂佳龍拍攝）Lamigo桃猿隊過去辦辣年糕趴，呂佳龍拍下當時韓國職棒樂天巨人啦啦隊來台應援照片。（攝影師呂佳龍拍攝）

呂佳龍拍攝球賽為了畫面敘事，會帶超廣角跟70-200mm以上的變焦鏡頭，雙機作業。（呂佳龍提供）呂佳龍拍攝球賽為了畫面敘事，會帶超廣角跟70-200mm以上的變焦鏡頭，雙機作業。（呂佳龍提供）

呂佳龍拍攝2023經典賽，「國防部長」張育成完成關鍵雙殺守備後，揮臂吶喊。（攝影師呂佳龍拍攝）呂佳龍拍攝2023經典賽，「國防部長」張育成完成關鍵雙殺守備後，揮臂吶喊。（攝影師呂佳龍拍攝）

呂佳龍拍攝2023經典賽「國防部長」張育成的上壘敬禮手勢，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）呂佳龍拍攝2023經典賽「國防部長」張育成的上壘敬禮手勢，官方屢作賽事宣傳。（攝影師呂佳龍拍攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中