體育 棒球 MLB

MLB》「法官」賈吉第42轟將撼動68年歷史！洋基7連勝逼近美東龍頭

2025/08/31 10:30

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與持續與美聯爐主白襪交手，當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）久違開轟，而儘管洋基在比賽後段一度遭到追平，但最終仍在延長賽11局以5：3擊敗白襪，奪下近期7連勝。

雙方此役上演投手戰，前3局都未能有所突破，直到4局上，賈吉在1出局後逮中白襪明星菜鳥史密斯（Shane Smith）的91.1英哩紅中變速球，夯出擊球初速111英哩、飛行距離429英呎的暴力陽春砲，本季第42轟出爐，幫助洋基1：0先馳得點。

此外，賈吉生涯全壘打數也來到357轟，只要再1轟就能追平洋基名人堂傳奇鐵捕貝拉（Yogi Berra），並列隊史全壘打榜第5名；自1957年8月7日以來，洋基隊史全壘打前5名已經68年沒有更動過，如今賈吉即將撼動隊史。

5局下白襪塔克曼（Mike Tauchman）棒打老東家，從洋基火球新秀施利特勒（Cam Schlittler）手中敲出適時安打追平。施利特勒再度繳出超優質先發，6局僅被敲4安失1分，狂飆8次三振，另有1次保送，防禦率2.61，退場時無關勝負。

7局上洋基靠著威爾斯（Austin Wells）陽春砲超前，然而該局下，明星後援威廉斯（Devin Williams）登板被敲2支安打失分，洋基又遭白襪追平。雙方一路鏖戰至延長11局上，洋基才終於又打破平手僵局，靠著貝林傑（Cody Bellinger）、奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）與沃爾普（Anthony Volpe）安打攻下3分，11局下白襪追回1分
，洋基在客場獲勝。

洋基近2個系列賽遇到弱旅國民與白襪，趁機大進補拿下7連勝，目前戰績為76勝60敗，暫居美聯外卡第一，與第二的紅襪拉開至1.5場勝差，離美東龍頭藍鳥也只剩2場勝差。

