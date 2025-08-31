晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》蕭美琴大螢幕現身啦啦隊助陣 華府棒球場秒變台灣味

2025/08/31 12:46

華府國民球場30日舉行台灣日，前駐美代表、現任副總統蕭美琴透過預錄影片邀觀眾為台美友誼喝采。（中央社）華府國民球場30日舉行台灣日，前駐美代表、現任副總統蕭美琴透過預錄影片邀觀眾為台美友誼喝采。（中央社）

〔中央社〕台灣日今天重返華府國民球場，熱狗攤前可見電音三太子巡場，蕭美琴也在大螢幕現身，以共同運動語言邀觀眾為台美友誼喝采。主辦人透露，最大的挑戰是說服國民隊為何讓啦啦隊登場才是台灣味，「國民隊根本一頭霧水」。

「台灣日」下午挾多樣台灣元素強勢回歸美國職棒大聯盟華盛頓國民隊主場國民球場（Nationals Park），不但由去年的試辦升級為正式活動，千張套票更在一個月內售罄。主辦單位指出，活動吸引逾2萬人入場。

副總統蕭美琴特別披上國民隊球衣預錄致詞，表示一如美國，棒球在台灣廣受喜愛、讓人們凝聚。棒球不只是運動，更是共享的熱情，也是台美人民深厚交流的體現。

「我們向台美之間的友誼，以及兩國人民共同珍視的價值致敬」。

華府國民球場台灣日正值台灣再掀一波棒球熱。約4小時車程外的賓州威廉波特（Williamsport）日前舉行世界少棒賽，最後由東園國小少棒隊贏得睽違29年的總冠軍。

駐美代表俞大（水雷）今天接受聯訪時表示，僑胞今天踴躍到場，即是慶祝台灣自1996年後再度登上國際少棒殿堂、奪回總冠軍的最佳方式。

台灣日不免俗地邀請啦啦隊熱舞，展現台式應援風格。觀眾席上一批馬里蘭男大生目不轉睛。其中伊森（Ethan）表示，美國啦啦隊通常只在籃球或橄欖球賽前登場，表演追求「肌力與美感」。樂天女孩動作幅度不大，相對更顯優雅（graceful）。

「台灣的啦啦隊有趣多了」，台美人南西（Nancy）說。台灣啦啦隊會和觀眾互動，大家都熟悉同樣的動作；小朋友甚至能上台與她們共舞，超級可愛。美國啦啦隊則多半保持距離，跳一小段舞，「然後你就只是看她們表演」。

主辦單位台頑千禧青少年基金會（MGY）共同創辦人唐伯禹接受中央社採訪時表示，台灣日對他最大的意義在於，台美人能藉此向美國主流社會分享台灣特有文化，例如台灣人習以為常的筊杯，對美國人來說就是新奇。

唐伯禹回憶，最大挑戰在於說服國民隊理解啦啦隊的重要性。「他們一開始不懂，為什麼棒球需要啦啦隊？」甚至質疑「在場上跳一跳就好，為什麼還要大螢幕直播？」

他花了許多時間解釋，才讓國民隊明白這是台灣棒球文化不可或缺的一環。當樂天女孩離開球場時，美國球迷與啦啦隊員沿途擊掌，對他而言，正是「台灣文化被看見」的回饋；2026年NBA「台灣之夜」已在醞釀中。

台灣姐妹市協會副會長黃凱峰則用另一種方式延續台灣能見度。他今天也到場共襄盛舉，並預告年度台灣珍奶節將於9月20日在馬里蘭州洛克維爾市（Rockville）舉行。

奶茶節已成為大華府地區最受矚目的台灣文化活動之一，但黃凱峰認為，不熟悉台灣的美國人仍不在少數，宣傳不能中斷。（編輯：田瑞華）1140831

