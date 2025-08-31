MLB》37歲重返巔峰有望寫最狂紀錄！紅襪4億提前續約火球男查普曼

查普曼。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）本季以1年1075萬美元合約加盟紅襪，並在37歲之齡重返生涯顛峰，紅襪今天也提前將他續約至2026年球季。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）最先報導，紅襪今天與查普曼完成續約，將這位資深明星終結者續留至2026年球季，合約還包含2027年共同選項；波士頓媒體《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）透露，這筆續約金額為1330萬美元（約新台幣4億）。

請繼續往下閱讀...

37歲的查普曼今年為紅襪出賽57場，投52局僅被敲出21支安打失掉6分責失分，飆出74次三振，防禦率是鬼神的1.04，收下26次救援成功，K9值高達12.81，fWAR值2.2，ERA+為401。查普曼目前連續14場比賽沒被敲安，在美聯並列史上第二長紀錄，僅次於2013年桑托斯（Sergio Santos）的15場，有望挑戰美聯史上最狂紀錄。

查普曼於2010年登上大聯盟，16年生涯效力過紅人、洋基、小熊、皇家、遊騎兵、海盜與紅襪，仍入選過8屆全明星賽，奪下2座世界大賽冠軍，累積853場出賽投812局，送出1320次三振，拿下361次救援成功。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法