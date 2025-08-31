晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》37歲重返巔峰有望寫最狂紀錄！紅襪4億提前續約火球男查普曼

2025/08/31 09:41

查普曼。（資料照）查普曼。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕古巴火球男查普曼（Aroldis Chapman）本季以1年1075萬美元合約加盟紅襪，並在37歲之齡重返生涯顛峰，紅襪今天也提前將他續約至2026年球季。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）最先報導，紅襪今天與查普曼完成續約，將這位資深明星終結者續留至2026年球季，合約還包含2027年共同選項；波士頓媒體《MassLive.com》記者寇提羅（Chris Cotillo）透露，這筆續約金額為1330萬美元（約新台幣4億）。

37歲的查普曼今年為紅襪出賽57場，投52局僅被敲出21支安打失掉6分責失分，飆出74次三振，防禦率是鬼神的1.04，收下26次救援成功，K9值高達12.81，fWAR值2.2，ERA+為401。查普曼目前連續14場比賽沒被敲安，在美聯並列史上第二長紀錄，僅次於2013年桑托斯（Sergio Santos）的15場，有望挑戰美聯史上最狂紀錄。

查普曼於2010年登上大聯盟，16年生涯效力過紅人、洋基、小熊、皇家、遊騎兵、海盜與紅襪，仍入選過8屆全明星賽，奪下2座世界大賽冠軍，累積853場出賽投812局，送出1320次三振，拿下361次救援成功。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中