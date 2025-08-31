晴時多雲

體育 棒球 MLB

MiLB》締造新猷！台灣怪力男李灝宇第13轟出爐 刷新旅美生涯紀錄

2025/08/31 10:22

李灝宇。（資料照，法新社）李灝宇。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力老虎3A的台灣怪力男李灝宇持續展現長程砲火，今天敲出本季第13轟，全壘打產量創下旅美生涯單季新高。

李灝宇今天交手雙城3A打第2棒守二壘，前二打席都吞下三振，4下敲出游擊方向安打，隨後靠隊友延續攻勢跑回分數。

李灝宇5下打出二壘滾地出局，7下鎖定對手紅中失投球，夯出右外野陽春砲，擊球初速103.6英哩、飛行距離359英呎，幫助球隊擴大領先，這是李灝宇本季第13轟，超越去年12轟，刷新旅美生涯單季最多轟紀錄。

李灝宇8下再度上場，敲出內野滾地靠野手選擇上壘，終場老虎3A以13：1大勝。李灝宇全場6打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，吞2次三振，賽後打擊率為0.245。

