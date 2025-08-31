晴時多雲

體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》最後一舞落幕！日本「最美女雙」感性告白 志田千陽哭了

2025/08/31 11:25

日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未。（資料照，美聯社）日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕確定在世錦賽後拆夥的日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未，昨以21：14、13：21、12：21不敵馬來西亞組合陳康樂／提娜，在本屆世錦賽止步4強收下銅牌，最後一舞遺憾落幕。

志田千陽／松山奈未昨役先盛後衰遭逆轉，無緣挑戰生涯世錦賽首金，不過打進4強依舊有所突破，創下兩人搭檔以來在世錦賽最佳成績。

賽後受訪時，志田千陽表示：「第一局打得很好，第二局到了難打的場地，導致我們很難控制好球，對手表現得非常沉著，而我們這邊因為有些緊張，反而打得綁手綁腳。」

被問及最後一次攜手奮戰的心情，松山奈未直呼：「比賽快結束的時候，我越發覺得這就是最後一次搭檔，心裡很懊惱，但那些情緒我已經留在場上了，志田到現在為止一直和我一起努力，心中充滿了感謝。」

兩人將結束合作關係，志田也一時湧上情緒掉下眼淚，她表示：「說來真的有點難以形容，雖然是希望最後能以奪冠收場，但我也再次體會到這件事並不容易。能夠以衝擊世界第一為目標，並遇到一個有那樣可能性的搭檔，我真的感到非常開心，也非常感謝松山一路以來和我一起努力到現在。」

