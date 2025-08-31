台南新南國小女網國際賽奪冠 南廠保安宮加碼紅包勉勵

新南國小女網隊赴日參賽奪冠，南廠保安宮加碼發送紅包嘉勉鼓勵。（記者王姝琇攝）

〔記者王姝琇／台南報導〕新南國小女子軟式網球隊代表台灣赴日本參加「第34屆山中湖杯國際軟式網球錦標賽」，一路過關斬將奪下冠軍，為台南、台灣爭取國際榮耀，南廠代天府保安宮勉勵選手持續精進，加碼每人2000元紅包嘉勉鼓勵。

新南國小校長魏萬能率領學生前往南廠保安宮答謝神明保佑，他表示，參賽的小將們展現出堅強毅力與團隊默契，在5場預賽中取得全勝進入決賽，並接連頂住壓力連贏3場，最終勇奪冠軍，寫下校隊歷史新頁。魏萬能強調，這份成績除了選手們長時間的努力訓練，也要感謝師長與社區資源的支持，才讓孩子們有機會站上國際舞台。

請繼續往下閱讀...

南廠代天府保安宮董事長陳余櫻柳表示，保安宮1979年開以來一路支持新南國小、金城國中發展校園活動，並長期投入地方教育與體育推廣；這次新南國小女子軟式網球隊能在國際比賽中奪冠，不僅是全校的榮耀，更是地方的驕傲。廟方能夠一路陪伴與支持，見證孩子們的成長，感到與有榮焉。

南廠保安宮擁有超過300年歷史，除宗教信仰中心的角色，更長期投入公益，包含定期扶助弱勢、發放白米與民生物資，並資助學校體育隊發展。陳余櫻柳強調，希望透過資源挹注，協助基層體育人才茁壯，培養未來國手，為國家爭取榮耀。

此次新南國小女子軟式網球隊勇奪冠軍，不僅展現台灣學童的實力與毅力，也突顯地方社區與教育單位攜手合作的重要性。未來，校方與地方仍將持續努力，共同為培養更多優秀人才而奮鬥。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法