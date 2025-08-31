晴時多雲

MLB》洋基新救世主！24歲火球新星再寫紀錄 有望以6年22億提前續約

2025/08/31 11:30

施利特勒。（美聯社）施利特勒。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在延長賽11局以5：3擊敗白襪，奪下近期7連勝，距離美東龍頭藍鳥只剩2場勝差。24歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）今再度繳出6局優質先發，寫下紀錄。

施利特勒今天投6局用100球創下生涯新高，最快球速99.2英哩，僅被敲出4支安打失掉1分，投出8次三振與1次保送無關勝負， 賽後防禦率2.61。施利特勒已經連續3場比賽繳出優質先發，合計18.2局只失1分，且3場比賽都飆出8K，合計送出24次三振。

施利特勒在今年7月10日迎來大聯盟初登板，目前9場先發投48.1局飆出54次三振，成為洋基隊史生涯前9場先發三振數第5多的投手；此外，施利特勒也成為隊史第4位生涯前9場先發送出至少50K、且防禦率低於3.00的新秀，前3位分別為1981年萊蓋提（Dave Righetti）、1998年赫南德茲（Orlando Hernandez）以及2014年田中將大。

《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）還在賽後爆料，洋基預計將在今年休賽季與施利特勒簽下一張6年7200萬美元（約新台幣22億）的延長合約。海曼表示，這是總管凱許曼（Brian Cashman）相當明智的操作，以長約提前鎖定一位未來之星。

