晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球世錦賽》沒被瓦達妮假動作擊敗 山口茜笑稱「被戴資穎訓練過」

2025/08/31 11:26

山口茜。（歐新社）山口茜。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本名將山口茜昨在2025年世界羽球錦標賽女單4強賽，擊退世界排名第9的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），生涯3度晉級女單決賽，今天晚間將和中國好手陳雨菲爭金。而小茜在昨天擊敗瓦達妮後，在訪問時被問到對手網前的假動作是否很難預判，她笑稱，因為被巔峰時期的戴資穎訓練過，所以感覺還能應付。

世界排名第5的山口茜曾於2021、2022年締造2連霸，今天有機會挑戰生涯第3面世錦賽金牌。這也是山口茜繼2022年後再度於世錦賽爭金，她說：「已經許久沒有闖進決賽了，我希望可以挑戰自己，並且好好享受比賽。」

面對年僅23歲的瓦達妮，山口茜表示，要盡可能不被對手把節奏輕易帶走，也要在握有優勢時擴大領先，畢竟比數接近，壓力相對較大。而在被問到對手在網前的假動作是否很難預判也不好處理？小茜笑說：「因為我有被巔峰時期的戴資穎訓練過，所以感覺還算可以應付。」

山口茜預計台灣時間今晚8點要迎戰中國女將陳雨菲，小茜對她取得21勝13負的對戰優勢，兩人前次交手為今年的蘇迪曼盃，當時陳雨菲以2：1獲勝。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中