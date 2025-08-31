羽球世錦賽》沒被瓦達妮假動作擊敗 山口茜笑稱「被戴資穎訓練過」

山口茜。（歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕日本名將山口茜昨在2025年世界羽球錦標賽女單4強賽，擊退世界排名第9的印尼好手瓦達妮（Putri Kusuma Wardani），生涯3度晉級女單決賽，今天晚間將和中國好手陳雨菲爭金。而小茜在昨天擊敗瓦達妮後，在訪問時被問到對手網前的假動作是否很難預判，她笑稱，因為被巔峰時期的戴資穎訓練過，所以感覺還能應付。

世界排名第5的山口茜曾於2021、2022年締造2連霸，今天有機會挑戰生涯第3面世錦賽金牌。這也是山口茜繼2022年後再度於世錦賽爭金，她說：「已經許久沒有闖進決賽了，我希望可以挑戰自己，並且好好享受比賽。」

請繼續往下閱讀...

面對年僅23歲的瓦達妮，山口茜表示，要盡可能不被對手把節奏輕易帶走，也要在握有優勢時擴大領先，畢竟比數接近，壓力相對較大。而在被問到對手在網前的假動作是否很難預判也不好處理？小茜笑說：「因為我有被巔峰時期的戴資穎訓練過，所以感覺還算可以應付。」

山口茜預計台灣時間今晚8點要迎戰中國女將陳雨菲，小茜對她取得21勝13負的對戰優勢，兩人前次交手為今年的蘇迪曼盃，當時陳雨菲以2：1獲勝。

