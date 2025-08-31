MLB》大谷翔平熄火連5場卡彈！ 宇宙道奇又輸響尾蛇苦吞2連敗

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天3打數繳白卷，連續5場比賽未開轟，終場球隊以1：6輸給響尾蛇，吞下2連敗。

大谷翔平首打席敲二壘滾地出局，3下站著不動吞K，5下上場時，道奇無人出局攻佔二三壘，大谷敲出左外野飛球出局，三壘跑者赫南德茲（Enrique Hernández）想搶攻本壘遭觸殺，瞬間2出局，下一棒貝茲（Mookie Betts）敲三壘平飛球被美技沒收，道奇大好機會抱蛋而歸。

大谷7下第四打席選到保送，全場3打數無安打，吞下1次三振，賽後打擊率下滑到0.276、OPS為0.990。

兩隊前6局都沒得分，響尾蛇7上靠卡洛爾（Corbin Carroll）陽春砲突破僵局，也點燃球隊攻勢，後續響尾蛇藉由高飛犧牲打以及道奇失誤再添2分，攻下3分大局。

道奇今天只在7局下半有分數進帳，靠著貝茲適時安打攻下唯一1分。響尾蛇瓦格斯（Ildemaro Vargas）9上狙擊道奇牛棚大將葉茲（Kirby Yates），轟出3分砲添加保險分，最終響尾蛇就以6：1收勝。

響尾蛇左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）繳出6局無失分優質先發，拿下本季第6勝；道奇強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）主投7局飆6K丟3分，吞下賽季第3敗。

