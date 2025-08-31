TPBL》NBA生涯收入約19億 林書豪退休引外媒關注

林書豪。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕TPBL新北國王球星林書豪今在社群媒體上正式宣布退役，消息一出引發國際媒體關注，紛紛轉發林書豪退休消息，並細數他過去在NBA輝煌表現，形容是「永遠的林來瘋」。林書豪在NBA時期共出戰9個賽季，外媒統計，他在NBA薪資累積收入約為6500萬美元（約19.8億台幣），即便時間不算長，但他的表現為國際籃壇帶來深遠影響。

37歲的林書豪畢業於美國哈佛大學，雖然在NBA選秀落選，但他在2011-12球季效力尼克期間把握替補上陣的機會繳出亮眼數據，還曾率隊打出單季最長7連勝，在國際籃壇掀起「林來瘋」，證明亞洲後衛仍有機會在NBA立足。

請繼續往下閱讀...

林書豪離開尼克後，先後曾效力火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹，最後在暴龍落腳，並拿下生涯首座NBA冠軍，離開NBA舞台後，他也曾赴中國CBA征戰，並在2023年加入台灣職籃PLG高雄鋼鐵人，之後轉戰新北國王率隊抱回兩座冠軍。

對於林書豪退休，各大外國媒體轉發消息，包含《Bleacher Report》、《ESPN》等，同時這消息也在美國論壇Reddit引起討論，球迷紛紛送上祝福。另外，外媒統計，林書豪在NBA薪資收入約為6500萬美元（約19.8億台幣），但若加上在CBA、台灣職籃薪資，以及其他商業代言、投資等其他收入，財富累積相當可觀。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法