TPBL》「希望把最好的自己留給大家」林書豪未來交給上帝安排

〔記者盧養宣／台北報導〕37歲國王球星林書豪今拋出震撼彈宣布退休，結束15年的精彩生涯，稍早經紀公司正式發出聲明回應，表示未來的人生規劃，將交給上帝安排。

林書豪哈佛大學畢業後在2010年參加NBA選秀未獲青睞，隨後加入勇士，2012年在尼克隊掀起「林來瘋」，並獲選《時代》雜誌當年百大最具影響力人物，2019年跟隨暴龍勇奪總冠軍，在NBA累積9年生涯，平均貢獻11.6分、2.8籃板、4.3助攻。

林書豪隨後到CBA征戰，效力過北京首鋼和廣州龍獅，生涯晚期決定回到雙親的家鄉台灣打球，2023年返台加入鋼鐵人，在台灣再掀「林來瘋」，同年9月轉戰新北國王，實現與弟弟林書緯並肩作戰的夢想，在國王分別於PLG、TPBL都拿下冠軍後，他也決定卸下戰袍，展開新的篇章。

林書豪所屬經紀公司發出聲明回應退休一事，「對書豪而言，每一場比賽都是全心全意的投入，不只是場上的拚戰，還包含無數的訓練、恢復，同時也犧牲陪伴家人的時間。身為一名職業籃球員，去年的賽季在一個完美的階段劃下句點，他也希望把最好的自己留給大家。」

聲明指出，「至於未來的人生方向與未來生涯規劃，書豪將一切交託給上帝安排，目前會先專心陪伴家人，如未來有任何計劃，會再與大家分享。由衷感謝一路以來支持與鼓勵他的每一位朋友與球迷。」

