晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 林書豪

TPBL》「希望把最好的自己留給大家」林書豪未來交給上帝安排

2025/08/31 12:13

林書豪（中）。（資料照，記者塗建榮攝）林書豪（中）。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕37歲國王球星林書豪今拋出震撼彈宣布退休，結束15年的精彩生涯，稍早經紀公司正式發出聲明回應，表示未來的人生規劃，將交給上帝安排。

林書豪哈佛大學畢業後在2010年參加NBA選秀未獲青睞，隨後加入勇士，2012年在尼克隊掀起「林來瘋」，並獲選《時代》雜誌當年百大最具影響力人物，2019年跟隨暴龍勇奪總冠軍，在NBA累積9年生涯，平均貢獻11.6分、2.8籃板、4.3助攻。

林書豪隨後到CBA征戰，效力過北京首鋼和廣州龍獅，生涯晚期決定回到雙親的家鄉台灣打球，2023年返台加入鋼鐵人，在台灣再掀「林來瘋」，同年9月轉戰新北國王，實現與弟弟林書緯並肩作戰的夢想，在國王分別於PLG、TPBL都拿下冠軍後，他也決定卸下戰袍，展開新的篇章。

林書豪所屬經紀公司發出聲明回應退休一事，「對書豪而言，每一場比賽都是全心全意的投入，不只是場上的拚戰，還包含無數的訓練、恢復，同時也犧牲陪伴家人的時間。身為一名職業籃球員，去年的賽季在一個完美的階段劃下句點，他也希望把最好的自己留給大家。」

聲明指出，「至於未來的人生方向與未來生涯規劃，書豪將一切交託給上帝安排，目前會先專心陪伴家人，如未來有任何計劃，會再與大家分享。由衷感謝一路以來支持與鼓勵他的每一位朋友與球迷。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中