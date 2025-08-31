MiLB》「火神變速」教頭狂讚Dirty！林維恩「投太多好球」成未來課題

林維恩。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕效力運動家高A的台灣19歲新星左投林維恩，本季表現持續進化，近期也被美國體育權威媒體《Fangraphs》排進運動家農場第14名新秀，FV（Future Value）來到40。《Fangraphs》也長文分析林維恩目前的優勢，以及他未來的課題。

《Fangraphs》指出，林維恩的武器庫包含四縫線速球、滑球、曲球以及變速球，其中變速球被高A投手教練、前大聯盟投手伯巴（Dave Burba）譽為最佳球種，伯巴甚至用「Dirty」來形容林維恩的變速球，並補充，林維恩這顆球不僅軌跡漂亮，揮臂速度也相當棒。

《Fangraphs》新秀專家朗根哈根（Eric Longenhagen）也很欣賞林維恩的變速球，直呼具有明顯的下墜效果，球到本壘板前會突然失速；儘管目前均速只有76英哩（約122.3公里），是否能有效壓制大聯盟打者尚存疑問，但絕對有讓打者揮空的能力。

而這顆變速球的握法並不常見，林維恩透露，他在今年5月底就放棄原本的指叉球，改用現在的「火神變速球（Vulcan Changeup）」。林維恩透過翻譯表示，自己今年還在1A時，當時的投手教練高特（Jim Gott）告訴他，指叉球對手臂不好也不易控制，所以球隊讓他不再丟指叉球，後來改丟火神變速球後，自己也感覺更容易掌握。

林維恩的曲球握法也在今年改變過，改成採用彈指（Knuckle）握法；另外，林維恩也希望能在武器庫裡加入更多橫向變化球，現在他的滑球均速約82英哩（133.9公里），同時帶點卡特球的特性，而林維恩則想要練出偏向橫掃球（Sweeper），橫向位移更大的滑球。

至於四縫線速球，林維恩的球速不到頂尖，但仍被視為高於平均水準，今年據傳均速有到過95英哩。不過新秀專家朗根哈根認為，林維恩四縫線速球的壓制關鍵不在球速，而是尾勁與軌跡。林維恩的四縫線速球有著18英吋上竄效果，搭配高進壘角度，有著超過30%的揮空率；而他今年四縫線速球的好球率高達75%。

然而問題是，林維恩似乎「投太多好球」，這是否是件好事據主觀性，但投手教練伯巴談到林維恩的下個目標時強調：「他需要學會把變化球放在好球帶以外，現在他容易被狙擊的時候，大多都是在球數領先時仍把球丟進好球帶，而不是投引誘球、或是好球與壞球的搭配，結果就是有時會遭強勁擊球，或是被打成德州安打。但以他的年紀與能力，這些遲早都能解決。」

林維恩也承認自己「投太多好球」，但他也指出相較1A時期，現在高A的他已經改善許多。他也坦言，生涯第一個完整職棒賽季相當有挑戰性，隨著球季接近尾聲，自己越容易感到疲勞，這也是他打算繼續增重的原因，目標從目前的196磅（88.9公斤）增加到210磅（95.2公斤）。

林維恩明白旅美之路的不容易，他知道如果要持續維持成績，未來必須繼續調整武器庫與配球策略，因為對手強度只會越來越高。「還有很多要學習的地方，這裡有TrackMan，數據比在台灣更詳細，打者力量也更大、Contact也更好，這讓投起球來更有挑戰性。但能在這裡投球真的很棒，我很享受。」

