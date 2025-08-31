MiLB》準完全打擊！道奇台灣新星柯敬賢大爆發 升1A首次3安猛打賞

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

〔體育中心/綜合報導〕效力道奇1A的19歲台灣小將柯敬賢近期手感不錯，今天繳出升上1A後首次3安猛打賞，差全壘打就能達陣完全打擊。

柯敬賢今年在新人聯盟起步，出賽53場，合計180打數敲66安、有4轟，打擊率高達3成67、上壘率4成87、長打率5成39，整體攻擊指數1.026，繳出宰制成績，新人聯盟賽季結束後被拉上1A，目前在道奇農場排第10名。

今天對戰教士1A，柯敬賢打第3棒守左外野，首打席掃出中外野二壘安打，接著靠隊友敲安回來得分，2上選到四壞保送上壘。

柯敬賢4上第三打席揮出中外野三壘安打，6上敲出右外野平飛安打，可惜想搶攻二壘遭觸殺。柯敬賢聽牌完全打擊，8上最後一次上場打出中外野飛球出局，無緣寫紀錄。

柯敬賢今天4打數敲3安猛打賞，跑回2分，選到1保送，賽後打擊率為0.220，終場道奇1A以6：0收勝。

#Dodgers Ching-Hsien Ko with a hard-hit ball into left center field that goes off the wall for triple. #DodgersProspects pic.twitter.com/lLiMadxh1A — Dodgers_After_Duty （@msalas24） August 31, 2025

