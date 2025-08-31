晴時多雲

籃球》傳奇「林來瘋」謝幕！回顧林書豪NBA生涯5大首見紀錄

2025/08/31 12:57

林書豪。（資料照）林書豪。（資料照）

〔記者盧養宣／台北報導〕林書豪今拋出震撼彈宣布退休，這位NBA史上首位台裔球員2012年在尼克隊掀起「林來瘋」，傳奇篇章雖畫下休止符，對所有抱有籃球夢的未來世代影響力依舊深遠，本報盤點林書豪在NBA生涯締造的5項前無古人的紀錄。

1：NBA史上首位台裔球員

雙親來自台灣的林書豪在美國加州出生，畢業於常春藤名校哈佛大學，2010年參加NBA選秀未獲青睞，隨後加入勇士，2010年10月29日面對快艇一役於末節倒數2分32秒上陣，正式迎來生涯初登場，也成為NBA史上首位台裔球員。

2：史上首位勇奪冠軍的亞裔球員

林書豪9年NBA生涯效力過勇士、尼克、火箭、湖人、黃蜂、籃網、老鷹、暴龍8支球隊，其中在2019年跟隨暴龍奪冠，成為第一位獲得NBA冠軍戒的亞裔球員。

3：史上首位在總冠軍賽登場的哈佛畢業生

林書豪在暴龍奪冠之旅上場時間不多，總計季後賽上場27分鐘，總決賽只在第3戰上場51秒，成為史上第二位在NBA總冠軍賽上場的亞裔球員，也是第一位在總冠軍賽登場的哈佛畢業生。

4：紐約「林來瘋」寫空前紀錄

林書豪2012年在尼克隊崛起，率隊對決湖人豪取38分比下布萊恩、在客場以絕殺三分彈擊敗暴龍等經典戰役，至今仍讓球迷津津樂道，在勇士都只能坐板凳的他來到紐約寫下歷史，成為聯盟史上首位生涯前5場先發都能至少繳出20分、7助攻的球員。

5：在湖人與克拉克森共寫歷史

史上首位在NBA總冠軍賽上場的亞裔球員就是林書豪後來在湖人的隊友克拉克森（Jordan Clarkson），2015年3月24日兩人迎來同場先發，成為聯盟史上首對亞裔先發後場組合。

