體育 籃球 林書豪

籃球》「神主牌」林書豪宣布退休 分裂的台籃再現危機？

2025/08/31 13:29

林書豪與國王總經理毛加恩。（資料照，記者林正堃攝）林書豪與國王總經理毛加恩。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕37歲新北國王一哥林書豪宣布退休，這位實力、人氣兼具的前NBA球星告別籃壇，也讓仍屬分裂局面的台灣職籃，可能再度面臨球迷流失的危機。

林書豪2023年返台加入高雄鋼鐵人，隨後轉戰新北國王，與弟弟林書緯並肩拿下2座冠軍，今年包辦TPBL年度最有價值球員、總冠軍賽MVP，如今決定卸下戰袍，目前尚未規劃下一步，先以陪伴家人為主。

林書豪在戰力與人氣層面的影響力都是台灣籃壇現今首屈一指的人物，也是國王能締造2連霸的關鍵人物，他返台後在PLG與TPBL首季都視為華裔球員，TPBL新賽季取消華裔球員制度，只要持有我國護照就能視為本土球員，不過林書豪現在決定退休，也無緣正式以本土身份在台灣出賽。

據了解，華裔球員制度曾是兩聯盟討論合作與合併時的其中一個歧見，有球團認為，取消華裔球員制度有利坐擁林書豪和林書緯的國王，不過，聯盟考量長遠發展，擴大台灣職籃人才庫，因此決定將華裔球員視為本土，並非有利單一球隊。

人氣方面，林書豪返台初期堪稱超級吸票機，為現在已經退出PLG的鋼鐵人帶來可觀票房，林書豪轉戰國王仍是人氣保證，但在兩聯盟持續分裂下，林書豪也逐漸不再是「萬靈丹」，國王2023-24球季場均進場人數4798人，2024-25球季則是4252人，票房下滑。

林書豪2023年返台後，在台灣再掀「林來瘋」，過去也有球團高層指出，林書豪確實帶來很大的效應，但總有一天會卸下戰袍，球隊更重要的是建立長期文化，培養當家球星，如今林書豪真的走下舞台，也更加考驗球團在地化經營。

