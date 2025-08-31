中職》獅隊洋投底定！剛奪生涯50勝的布雷克遭割愛

統一獅先發投手布雷克。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕獅隊布雷克、蒙德茲和新洋投奧德銳，經過各自2次先發後，教練團開會長考，今天831登錄大限當天，獅隊做出決定，忍痛割愛效力第6年、剛拿下中職生涯第50勝的布雷克。獅隊將留下飛力獅、蒙德茲、奧德銳和新洋投獅帝芬。獅隊總教練林岳平說：「希望布雷克明年繼續為我們效力。」言下之意，布雷克明年仍有機會效力統一獅。

布雷克今年31歲，本季是他效力獅隊的第6年，2020年初來台的他，陸續打破獅隊傳奇洋投王漢的隊史洋投最多局數、奪三振紀錄，生涯累積50勝，且2020年幫助球隊奪冠，堪稱獅隊隊史經典洋將。

只是，布雷克本季成績每況愈下，防禦率4.13、9敗都是獅洋投最差，也是個人繼來台首年效力不到1季的5.68防禦率以外，單季最差成績。

洋將大限前，獅隊教練團安排布雷克、蒙德茲和新洋投奧德銳各1場先發，布雷克的最後1場先發，是29日面對富邦悍將，他投6.2局、5次三振，失2分，拿下來台累積第50勝。

而控球相對不穩的蒙德茲，最近一次先發表現爭氣，5局失1分拿下相隔27天的勝投，而今年原本效力墨西哥聯盟的奧德銳，兩度先發合計8局、防禦率2.25，獲得留用。

