晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》獅隊洋投底定！剛奪生涯50勝的布雷克遭割愛

2025/08/31 13:45

統一獅先發投手布雷克。（資料照，記者陳志曲攝）統一獅先發投手布雷克。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕獅隊布雷克、蒙德茲和新洋投奧德銳，經過各自2次先發後，教練團開會長考，今天831登錄大限當天，獅隊做出決定，忍痛割愛效力第6年、剛拿下中職生涯第50勝的布雷克。獅隊將留下飛力獅、蒙德茲、奧德銳和新洋投獅帝芬。獅隊總教練林岳平說：「希望布雷克明年繼續為我們效力。」言下之意，布雷克明年仍有機會效力統一獅。

布雷克今年31歲，本季是他效力獅隊的第6年，2020年初來台的他，陸續打破獅隊傳奇洋投王漢的隊史洋投最多局數、奪三振紀錄，生涯累積50勝，且2020年幫助球隊奪冠，堪稱獅隊隊史經典洋將。

只是，布雷克本季成績每況愈下，防禦率4.13、9敗都是獅洋投最差，也是個人繼來台首年效力不到1季的5.68防禦率以外，單季最差成績。

洋將大限前，獅隊教練團安排布雷克、蒙德茲和新洋投奧德銳各1場先發，布雷克的最後1場先發，是29日面對富邦悍將，他投6.2局、5次三振，失2分，拿下來台累積第50勝。

而控球相對不穩的蒙德茲，最近一次先發表現爭氣，5局失1分拿下相隔27天的勝投，而今年原本效力墨西哥聯盟的奧德銳，兩度先發合計8局、防禦率2.25，獲得留用。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中