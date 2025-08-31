晴時多雲

體育 即時新聞

台灣巧固球NO 1！高雄2校世錦賽M12、M15奪雙冠

2025/08/31 14:03

嘉興國小獲M12賽事冠軍。（高雄市教育局提供）嘉興國小獲M12賽事冠軍。（高雄市教育局提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市嘉興國小、嘉興國中本月27至30日赴泰國，參加2025年世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽，昨日決賽分別擊敗對手，奪得M12與M15世界冠軍。

　這場沙灘巧固球世錦賽，M12台灣國家代表隊以嘉興國小10位小將組隊；M15則以嘉興國中為主力，與路竹高中、桃園大成國中共同組成，參賽隊伍有台灣、泰國A、泰國B、新加坡、馬來西亞、中國香港、寮國與捷克等；決賽均與新加坡隊爭奪冠軍，最後嘉興國小以45比21、嘉興國中57比33壓倒性奪冠。

　嘉興國小巧固球隊今年在全國師生盃巧固球錦標賽暨各級國手選拔賽中，奪得國小男子甲組冠軍，並有10位選手入選台灣M12國家代表隊，成為高雄市首支由單一國小組隊、代表台灣出戰世界盃的隊伍。

　教練林詩芸說，孩子們用汗水與堅持證明了自己，這場勝利是對所有付出是最美好的回報；嘉興國小校長鍾季娟表示，這份榮耀不僅屬於選手與一路支持他們的家長、老師。嘉興國中校長呂美儀說，嘉興國中巧固球隊承接來自嘉興國小的紮實根基，這群孩子是嘉興親師生心中的驕傲。

　國際巧固球總會長黃進成表示，12歲男、15歲男國家代表隊暑假整整集訓2個月，無懼刮風下雨烈陽照樣練習，能夠勇奪雙冠王，實至名歸。比賽期間，選手也在場邊展現服務精神，如協助清理沙灘、幫忙撿球，更在選手之夜以精彩的表演展現多才多藝，為台灣贏得國際友誼。

台灣選手精彩比賽畫面。（高雄市教育局提供）台灣選手精彩比賽畫面。（高雄市教育局提供）

台灣選手精彩比賽畫面。（高雄市教育局提供）台灣選手精彩比賽畫面。（高雄市教育局提供）

台灣隊獲世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽M15冠軍。（高雄市教育局提供）台灣隊獲世界盃青少年沙灘巧固球錦標賽M15冠軍。（高雄市教育局提供）

嘉興國中為主力的M15賽事，選手攔截對手的巧固球。（高雄市教育局提供）嘉興國中為主力的M15賽事，選手攔截對手的巧固球。（高雄市教育局提供）

