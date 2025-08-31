TPBL》看到林書豪退休「喜憂參半」 顏行書回憶8年前互動感念在心

林書豪。（資料照，記者方賓照攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕37歲新北國王一哥林書豪今天拋出震撼彈宣布退休，TPBL雲豹營運長顏行書表達惋惜之餘，也送上祝福。

顏行書今被問及對林書豪退休的看法時表示「喜憂參半」，他提到，林書豪的實力在台灣籃球屬於不同等級，國王隊在他的帶領下，戰力對其他球團是很大的威脅，「以GM的身份來說，會覺得鬆了一口氣。」

只是顏行書也對無緣再看林書豪帶來高水準的表現感到惋惜，「他不只是台灣籃球的看板球星，應該也是亞洲、華人的標竿，但我們要接受林書豪總有一天要退休這個事實。」

顏行書提到，由於是球員出身，所以更能體會林書豪締造的成就有多麽不容易，「我也是他的球迷，還收藏他的簽名球衣，他做到的事情是我們拚了全力也做不到的，是一代巨星的存在。」

顏行書除對林書豪在尼克隊掀起的「林來瘋」印象深刻，更回憶2017年參訪籃網隊，當時膝蓋韌帶撕裂的林書豪親自拄著拐杖向他介紹球隊的設施，至今對此仍充滿感激，「他私底下為人一樣親切，也是一直很關心台灣籃球，當時才會這麼照顧我們。」

顏行書對林書豪決定卸下戰袍送上祝福，「他的影響力無庸置疑，雖然不知道他接下來的規劃，但我相信以他這幾年做的事，他會創造獨特的退休生活，持續發揮正面影響力。」

