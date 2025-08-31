TPBL》林書豪退休影響台籃人氣？顏行書：期待不同的名字被球迷認同

林書豪。（資料照，TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕37歲新北國王球星林書豪今天拋出震撼彈宣布卸下戰袍，對於台灣職籃的人氣可能造成一定影響，TPBL雲豹營運長顏行書表示，期待未來有不同的球員創造出屬於他們的故事。

24歲的雲豹控衛高錦瑋在菜鳥球季勇奪新人王，在TPBL首季迎來生涯第二年，表現持續進化，一度在年度MVP的討論與林書豪相提並論，最後更成為聯盟年度人氣球星，休賽季獲得雲豹球團7年續約。

顏行書指出，球團積極培養高錦瑋與林信寬，但球員養成需要時間，「小高上季已經證明他的實力，但我們也希望球員的表現不要像煙火一樣，而是能穩定發揮、循序前進，也希望他未來除了在雲豹帶來影響力，也慢慢擴及到國家隊，甚至是其他國家的聯盟。」

對於林書豪退役可能造成球迷流失，顏行書表示，就像喬丹、布萊恩一樣，傳奇球星的生涯總會有走向終點的一天，「我們不能永遠依靠這些名字，未來的球員要接棒，創造屬於他們的時代。」

顏行書表示，自己不會期待有「下一個林書豪」，因為林書豪是不可取代的存在，「我希望未來台灣籃壇有不同的名字被更多的球迷認同與看見，大家必須一起努力打造更好的環境。」

