美網》揮別紐約相約下一站見！謝淑薇肩傷近癒盼東山再起

謝淑薇。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇雖然再度更換搭檔磨合不及，四大滿貫唯一仍未奪冠的美國網球公開賽連續兩年女雙首輪止步，征戰職業沙場逾20載的她透露，其實近來訓練良好，肩傷也已幾乎痊癒，更期許把身體狀態和心情同步提升，接下來賽事重新奮起爭取佳績。

「美網下班了，謝謝大家的支持，這次加班訓練依舊共估，下次偷懶會不會比較好？！」見慣風浪的謝淑薇提前揮別紐約法拉盛公園，在臉書粉絲團不改其幽默風格發文，除了感謝球迷熱情支持，也透露這個賽季其實仍受運動傷害所苦，「四月開始改肩膀的療程，除了法網前訓練練壞掉，之後肩膀狀態越來越穩定，最近鍛鍊的心情有提升，慢慢調整幾乎好了的的傷勢與狀態，希望磨合的越來越好，我們下一站再見了。」

請繼續往下閱讀...

年度四大賽壓軸的美網，正是女雙加混雙共有大滿貫9冠的謝淑薇，職業生涯唯一還未掄元的舞台，被譽為「百搭天后」的她，此行頭一回攜手21歲、身高185公分的地主新星克魯格（Ashlyn Krueger），成為本季第6個女雙拍檔，可惜初登場歷經3盤搶10激戰，遭到第13種子勁敵西班牙布克莎（Cristina Bucsa）／美國梅莉查（Nicole Melichar-Martinez）逆襲，「台美聯軍」功虧一簣無緣開胡，而小薇接下來戰友人選，以及是否參與亞洲硬地賽季？備受各界關注。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法