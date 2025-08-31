晴時多雲

美網》阿里辛爆冷扳倒第3種子茲維列夫：任務尚未完成！

2025/08/31 15:59

阿里辛。（歐新社）阿里辛。（歐新社）

〔記者梁偉銘／台北報導〕阿里辛（Felix Auger-Aliassime）揮別今年大滿貫賽低潮期，歷經4盤激戰後來居上，終以4：6、7：6（9：7）、6：4、6：4爆冷大逆轉德國第3種子茲維列夫（Alexander Zverev），加拿大25種子晉級2025年美國網球公開賽男單16強，也是本季首度打進四大賽第2週。

「感覺真好，真的很好。」25歲的阿里辛自2018年美網參戰，2020年勇闖4強而一戰成名，近年卻陷入瓶頸，不但連續兩屆紐約法拉盛公園一戰出局，本季前三項大滿貫最多止於次輪，直到如今美網才重新奮起。

丟掉首盤的阿里辛，次盤搶7化解盤末點扳回一城，再順勢連下兩盤，最終撐過3小時48分鐘考驗，氣走原被各界看好的茲維列夫，「顯然工作還沒完成。比賽還在進行，但這對我來說意義重大。雖然我還年輕，這麼多年來已付出許多努力。」

近況極佳的阿里辛，將與俄國15種子盧布列夫（ Andrey Rublev）爭奪8強門票，後者在5盤大戰中以2：6、6：4、6：3、4：6、6：3驚險擊敗從會外賽殺入的「香港一哥」黃澤林。

