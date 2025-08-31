登峰造極籃球賽》高中最後一年遇膝傷 黃瀚陞樂觀看待：人生不是只有HBL

黃瀚陞。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕南山高中上季在113學年度HBL高中籃球甲級聯賽拿下男子組亞軍，新賽季希望能重返榮耀，不過一哥黃瀚陞在暑假遭遇右膝傷勢，8強前可能無法回歸，他樂觀表示，「也許這是上天想要我休息一下。」

來自神岡國中的射手黃瀚陞高一就幫助南山高中終結「5年4亞」遺憾，菜鳥球季包辦新人王、MVP殊榮，今夏升上高三，原是南山爭冠的關鍵人物，卻在上月的長耀盃遭遇右膝前十字韌帶斷裂的重大傷勢，在動刀治療後，預計預賽至12強都無法上陣。

登峰造極籃球邀請賽今在台北體育館登場，黃瀚陞也拄著拐杖現身場邊觀戰，對於高中生涯最後一年遇到大傷，他說，剛受傷時很難過，但經過心態調適後逐漸釋懷，「換個角度想，可能是老天想要我休息一下，我也覺得不要急，畢竟籃球生涯還很長，人生不是只有HBL。」

南山高中今夏換帥，去年接下兵符的林育正卸任，由待在男籃教練團多年、去年執教女籃的陳柏廷接任，他表示，「很多人說我是回到熟悉的位置，但去年帶女籃再回來帶男籃，還是有很多事情需要重新熟悉。」

在陳均維、劉耕灝等主力畢業後，主要火力來源黃瀚陞又受傷，南山高中今在登峰造極籃球邀請賽首戰以58：71不敵光復高中，陳柏廷指出，新陣容有經驗的球員不多，所以暑假持續透過比賽累積經驗，讓球員藉此成長，「盃賽結束後，我們也會針對比賽不足進行修正，希望升上二年級的球員可以更快成長，我剛也跟球員說，我們大家都要當『將』而不是當個『兵』。」

