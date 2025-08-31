晴時多雲

體育 網球

美網》當眾搶小球迷紀念帽！無恥男身分被起底是「波蘭富豪CEO」

2025/08/31 20:09

美國網球公開賽舉辦期間，驚傳一名成年男子當眾搶奪波蘭好手馬赫扎克送給小球迷的球帽，無恥行徑引起各國球迷抨擊。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）美國網球公開賽舉辦期間，驚傳一名成年男子當眾搶奪波蘭好手馬赫扎克送給小球迷的球帽，無恥行徑引起各國球迷抨擊。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

〔即時新聞/綜合報導〕美國網球公開賽正如火如荼進行中，未料比賽期間傳出一段人神共憤的插曲。波蘭好手馬赫扎克（Kamil Majchrzak）拿下勝利後，到場邊與觀眾互動，並順手將脫下球帽送給一位小球迷，未料帽子秒遭一旁成年男子伸手搶走，犯案過程引起各國球迷譁然，無恥男身分也被挖出竟是一名極為有錢的公司CEO。

馬赫扎克得知此事後，發文請眾人協尋當天的受害小球迷，目前他已順利聯繫到對方，並補送帽子、簽名球等紀念品。（圖擷取自@kamilmajchrzakk IG，本報合成）馬赫扎克得知此事後，發文請眾人協尋當天的受害小球迷，目前他已順利聯繫到對方，並補送帽子、簽名球等紀念品。（圖擷取自@kamilmajchrzakk IG，本報合成）

綜合外媒報導，波蘭好手馬赫扎克29日在美網男單賽事第二輪，擊敗第9號種子哈查諾夫（Karen Khachanov），並在賽後走到場邊為球迷們致意與簽名。從電視直播畫面顯示，一名抱著巨大網球的金髮男童，幸運獲得馬赫扎克說話與贈送簽名球，對方還大方摘下自己的帽子，隨手遞給男童，讓男童頓時露出雀躍不已的燦爛笑容。

未料，一名站在男童身旁的成年男子見狀，竟當場伸手搶有馬赫扎克要送給男童的球帽，並將帽子迅速收進同伴的包包袋子裡；不僅如此，這名男子遞給一支馬赫扎克使用過的簽字筆，疑似將它作為「補償」，嘲諷意味十足，讓男童嚇得露出錯愕又無助的神情。這段影片被上傳到網上後迅速發酵，沒品惡行點燃各國網球迷怒火。

網友們也齊力搜尋這名男子的資訊，並成功挖出他的真實身分是身價百萬、波蘭鋪路龍頭企業「Drogbruk」的執行長斯澤雷克（Piotr Szczerek），還是當地網球協會的贊助商之一。大批網友湧入斯澤雷克的社群帳號，怒轟他蓄意欺侮小球迷的惡行令人不齒，波蘭人也揚言抵制Drogbruk，球迷則向美網呼籲他應被終身禁止進出球場。

報導指出，目前斯澤雷克的所有社群帳號已緊急關閉。馬赫扎克得知此事後，則在IG發文請眾人一起協助他尋找受害的小男童，他願意再為送給男童補上一頂帽子，經過大批熱心網友轉發，馬赫扎克順利聯繫上名為布羅克（Brock）的男童，並在IG限動PO出2人合照，以及他送給對方簽名帽與紀念品德過程，讓男童再度重拾笑容。

