高球》首冠擦身而過 吳佳晏宜得利女子賽並列第9

2025/08/31 17:10

吳佳晏。（資料照，鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）吳佳晏。（資料照，鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕台灣旅日女將吳佳晏今在JLPGA宜得利女子賽最後一輪揮出72桿，以總桿283桿並列第9，這也是她本季第10場比賽打進前10名。

吳佳晏在上季正式展開日巡正賽生涯，上季共出賽32場有23場比賽晉級，也有3場比賽打進前10，其中JLPGA最後一場例行賽大王製紙女子公開賽拿下並列第3最佳。而她這季表現更加穩定，不包含這一場比賽，先前已有9站打進前10，要力拚升上日巡正賽後的首座冠軍。

總獎金1億日圓（約2079萬台幣）的宜得利女子賽這週在北海道登場，台灣有吳佳晏、蔡佩穎兩名女將參賽，吳佳晏在前兩回合繳出71、67桿，一度在兩回合結束並列領先，可惜第3輪打得較辛苦，僅繳出73桿，今天帶著2桿落後出發。

吳佳晏今天在第2洞抓下小鳥，可惜第5、8洞吞下柏忌，第9洞獵下老鷹繼續緊咬領先對手，但第10洞又吞下柏忌，好在她第13、14洞獵下小鳥，一度追到僅差1桿，無奈她在最後一洞收尾吞下柏忌，退出競逐冠軍的行列，最終以並列第9作收。

31歲的日本女將鈴木愛今天發揮出色，她抓下5鳥、沒有柏忌，繳出4日來最佳的68桿，並以總桿280桿、一桿之差驚險封后；另一台灣女將蔡佩穎今天則是抓1鳥、吞2柏忌，揮出74桿，獲得並列第35名。

