體育 棒球 中職

中職》台鋼雄鷹那瑪夏吞首敗 還在適應天氣與比賽用球

2025/08/31 18:06

後勁與那瑪夏。（記者李惠洲攝）後勁與那瑪夏。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕台鋼雄鷹新洋投那瑪夏昨雖承擔來台首敗，第3至6局幾乎完全宰制仍被樂天桃猿教練與球員認為「真的不好打」，他表示，目前還在適應台灣的天氣與中職的比賽用球，希望能用愈來愈好的表現幫助球隊。

那瑪夏指出，抵台後已經出賽2場，地點各是大巨蛋、澄清湖，在投手丘上的感覺很舒適，整體感覺也很不錯，大巨蛋是最理想的投球環境，只是那次出賽可能距離他面對打者有段時間，昨天投球的感覺就好很多，相信自己可以投得更好，「每次先發都是新的開始，新的機會，我會好好表現。」

那瑪夏這2場先發都有表現判若兩人的情形，以昨役為例，2局上被猛攻8人次失4分後，第3至6局只出現1次觸身球，退場前讓樂天10上10下，他覺得，遇到狀況是比賽的一部份，每次出賽都希望投5到6局，失分控制在2到3分，因為台鋼的攻擊火力還不錯，投手要努力讓球隊有贏球機會，「就1球1球、1個打席1個打席去面對，就像昨天，度過第2局以後，第3局開始展現壓制力。」

總教練洪一中表示，那瑪夏這2場會有這樣的起伏，可能與投手的想法、捕手的配球都有關係，投手教練賽後也有跟他溝通，「他還不是很了解中職打者的習性，被打不是壞事，被打幾次以後就會知道，什麼球會被打，什麼球不會被打，要慢慢去摸索。」

