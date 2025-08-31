晴時多雲

桌球

桌球》7局大戰扳倒松商學長馮翊新封王 洪敬愷提前送自己18歲生日大禮

2025/08/31 18:13

洪敬愷在男單決賽力退馮翊新，首度登上全國賽男單冠軍。（取自WTT官網）洪敬愷在男單決賽力退馮翊新，首度登上全國賽男單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕世界排名126的一銀小將洪敬愷，今天在2025年太平洋盃全國桌球錦標賽男單決賽，以4:3力退世界排名57的合庫名將馮翊新，奪下生涯首座全國賽男單冠軍，也率先取得國手排名賽資格，提前送給自己一個最棒的18歲生日禮物。

9月22日即將滿18歲的洪敬愷，這次全國賽一路擊敗吳元佑、蔡賾安、蔡天羽，4強再以4:3逆轉合庫好手孫嘉宏，和馮翊新會師決賽。洪敬愷去年在國手選拔賽第一次賽衝關賽就是擊敗松山家商學長馮翊新率先出線。今天再度交手，洪敬愷打完前6局以3:11、12:10、7:11、11:8、11:9、9:11和馮翊新不分軒輊。決勝局，洪敬愷在2:0開局後連丟3分，立刻叫暫停，恢復比賽後連拿4分，6:3反超，最終以11:6快意封王。

洪敬愷表示，「在暫停時，謝人傑教練要我放開來打，輸就輸沒關係，大不了再打國手選拔賽!」在獲勝的那一刻，洪敬愷激動地躺在地板上慶祝，他說，「真的太累了，這1個多月來，從南美洲的阿根廷、巴西兩站挑戰賽，再回到亞洲的寮國打了兩站，上週還飛到瑞典參加青少年大滿貫賽，雖然心態有變得比較穩，但身體的疲憊已經到了極限，打完這場球，所有壓力都獲得解脫。」

洪敬愷表示，這次全國賽沒想過會拿冠軍，就是抱著學習的態度，遇到比較強的對手就是去拚他們，「最後能拿到冠軍也是對自己的肯定，畢竟這比賽沒那麼好打，自己的身體狀況也沒有特別好。」

一銀小將洪敬愷奪下全國賽男單冠軍。（取自松商誠正桌球團隊臉書）一銀小將洪敬愷奪下全國賽男單冠軍。（取自松商誠正桌球團隊臉書）

