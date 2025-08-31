威廉波特少棒》談大聯盟還太早 林晉擇老爸感謝全越協助訓練火球男

林晉擇和父親林世華。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕台北市東園國小代表台灣出征威廉波特少棒奪冠後，昨晚光榮返國，在本屆賽事飆出82英里（約132公里）火球的王牌投手林晉擇即將進入北市長安國中就讀，他往後的生涯發展更是備受注目；面對兒子林晉擇在奪冠後許下的前進大聯盟目標，曾為拳擊國手的林世華表示：「小學而已，還太早啦！」但他除了替學長賴敏男這次率東園奪冠開心，也感謝另一位學長王宸浩所屬的全越運動棒球隊也提供很多協助，都是兒子成長之路的養分。

林世華這次帶著妻子、女兒到美國觀看本屆威廉波特少棒賽事，也成為兒子身後最強大的應援團，儘管在奪冠後就因工作先行返台，但他昨天也到桃園機場接機，更直接感受現場高唱「台灣尚勇」的熱烈氣氛。

談起會讓兒子加入棒球隊，林世華表示其實是因緣際會下的一個偶然機會，某次他去看羽毛球比賽，因為嘉義棒球場在比賽，就想說去跟自己在台北體專（現北市大）的學長賴敏男打招呼，結果就這樣，他就讓從小愛看棒球的兒子林晉擇轉到棒球隊。

林世華順應兒子的興趣，未讓他跟著自己學習拳擊，讓孩子照著興趣去發展，結果他現在不但小六身高就長到173公分，還在美國飆出讓外國媒體都驚艷的超級火球，笑說：「兒子很會吃啦，人家吃碗的，他都吃盤的。」對於兒子是否能一路朝著大聯盟目標邁進，林世華不去想那麼遠，只先決定讓他去唸長安國中，「東園這批13名球員，就有10個讀長安，最主要是捕手蔡瑀格也讀長安。」因為林晉擇的火球，目前只有蔡瑀格能接，就連賴敏男也一再強調捕手的重要性，「如果他接不到，林晉擇的球也發揮不出來。」

此外，林世華也感謝另一位北體學長王宸浩，「我兒子也有接受學長的訓練，有時候我會帶去他們三峽的球場，他練的時間會比人家多，全越真的幫忙滿多的。」只要兒子放假，林世華就會帶他去跟全越練習，之前也有利用那邊的運科設備進行投球和打擊的測試，「像全越總教練姜建銘、教練羅國彰，也都會很熱情地幫忙，修正他的動作。」

林晉擇和雙親合影。（記者倪婉君攝）

