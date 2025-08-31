晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 林書豪

NBA》「林來瘋」傳奇落幕 彰化親友曝豪小子暖心一面

2025/08/31 18:30

林書豪（右2）宣布退休，彰化親友大讚他懂得飲水思源，成名後曾專程回北斗三合院祖厝探望。（林清品提供）林書豪（右2）宣布退休，彰化親友大讚他懂得飲水思源，成名後曾專程回北斗三合院祖厝探望。（林清品提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「林來瘋」落幕！NBA史上首位台裔球員林書豪今日（31日）無預警宣布結束15年籃球生涯，消息傳回彰化北斗老家，親友們紛紛表示震驚與不捨。伯父林清品透露，林書豪體能仍佳，此時退休應有長遠規劃，期待他未來能繼續貢獻台灣籃壇。

林書豪伯父林清品說，林書豪退休應有長遠規劃，期待他未來能繼續貢獻台灣籃壇。（記者陳冠備攝）林書豪伯父林清品說，林書豪退休應有長遠規劃，期待他未來能繼續貢獻台灣籃壇。（記者陳冠備攝）

37歲林書豪2012年在NBA紐約尼克隊掀起「林來瘋」熱潮，成為籃球史上傳奇一頁。2023年他返台加盟高雄鋼鐵人，隨後轉戰新北國王，並與弟弟林書緯並肩作戰，分別在PLG、T1聯盟奪冠，完成另類二連霸後，未料林書豪今在社群媒體上宣布，退休選擇急流勇退。其接下來的規劃受到矚目，經紀公司回應，林書豪目前尚未決定，會先以陪伴家人為主。

林清品拿出珍藏，林書豪簽簽名照片。（記者陳冠備攝）林清品拿出珍藏，林書豪簽簽名照片。（記者陳冠備攝）

林清品表示，早上看到新聞時覺得很驚訝，認為林書豪體力依舊不錯，「應該還能再打幾年」，卻選擇退休，想必有深思熟慮的理由。期待他未來能繼續出現台灣籃壇，不管是做教練還是推廣籃球，一定都很有貢獻，大家都支持他的決定。

中寮里長陳傳富表示，林書豪是「北斗之光、中寮之光」，期待林書豪退休能常回北斗走走，為故鄉培育更多籃球人才。（記者陳冠備攝）中寮里長陳傳富表示，林書豪是「北斗之光、中寮之光」，期待林書豪退休能常回北斗走走，為故鄉培育更多籃球人才。（記者陳冠備攝）

林清品回憶，林書豪的籃球啟蒙來自父親，但能打進NBA著實令人佩服，「要跟外國人碰撞還能堅持下來，真的很厲害」。更難得的是，林書豪懂得飲水思源，成名後曾專程回北斗三合院祖厝探望，與伯父、姑姑在公媽祠前合影，還親送簽名球與簽名照，「我們到現在都珍藏著」。

中寮里長陳傳富表示，林書豪是「北斗之光、中寮之光」，讀過哈佛、打過NBA，人生最高殿堂都經歷過，相信他有智慧規劃更美好的下一階段。他也期待林書豪未來常回祖厝走走，嚐嚐家鄉美食，甚至在球場教教小朋友，為故鄉培育更多籃球人才。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中