NBA》「林來瘋」傳奇落幕 彰化親友曝豪小子暖心一面

林書豪（右2）宣布退休，彰化親友大讚他懂得飲水思源，成名後曾專程回北斗三合院祖厝探望。（林清品提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕「林來瘋」落幕！NBA史上首位台裔球員林書豪今日（31日）無預警宣布結束15年籃球生涯，消息傳回彰化北斗老家，親友們紛紛表示震驚與不捨。伯父林清品透露，林書豪體能仍佳，此時退休應有長遠規劃，期待他未來能繼續貢獻台灣籃壇。

林書豪伯父林清品說，林書豪退休應有長遠規劃，期待他未來能繼續貢獻台灣籃壇。（記者陳冠備攝）

37歲林書豪2012年在NBA紐約尼克隊掀起「林來瘋」熱潮，成為籃球史上傳奇一頁。2023年他返台加盟高雄鋼鐵人，隨後轉戰新北國王，並與弟弟林書緯並肩作戰，分別在PLG、T1聯盟奪冠，完成另類二連霸後，未料林書豪今在社群媒體上宣布，退休選擇急流勇退。其接下來的規劃受到矚目，經紀公司回應，林書豪目前尚未決定，會先以陪伴家人為主。

林清品拿出珍藏，林書豪簽簽名照片。（記者陳冠備攝）

林清品表示，早上看到新聞時覺得很驚訝，認為林書豪體力依舊不錯，「應該還能再打幾年」，卻選擇退休，想必有深思熟慮的理由。期待他未來能繼續出現台灣籃壇，不管是做教練還是推廣籃球，一定都很有貢獻，大家都支持他的決定。

中寮里長陳傳富表示，林書豪是「北斗之光、中寮之光」，期待林書豪退休能常回北斗走走，為故鄉培育更多籃球人才。（記者陳冠備攝）

林清品回憶，林書豪的籃球啟蒙來自父親，但能打進NBA著實令人佩服，「要跟外國人碰撞還能堅持下來，真的很厲害」。更難得的是，林書豪懂得飲水思源，成名後曾專程回北斗三合院祖厝探望，與伯父、姑姑在公媽祠前合影，還親送簽名球與簽名照，「我們到現在都珍藏著」。

中寮里長陳傳富表示，林書豪是「北斗之光、中寮之光」，讀過哈佛、打過NBA，人生最高殿堂都經歷過，相信他有智慧規劃更美好的下一階段。他也期待林書豪未來常回祖厝走走，嚐嚐家鄉美食，甚至在球場教教小朋友，為故鄉培育更多籃球人才。

