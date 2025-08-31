中職》王威晨3安4打點 中信勝味全最近9戰7勝

兄弟獲勝。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中信兄弟王威晨演出3安猛打賞，並打下4分打點，黃韋盛打出平生涯最多的單場4安打，率隊以10:7擊敗味全龍。中信贏得2連勝，最近9戰7勝。

王威晨第1局二壘打攻下全場第1分，第3局安打追平比數，第4局再打出2分打點安打，獲選單場MVP。

中信黃博多先發6.1局被擊出12支安打，中職生涯首度被安打達到2位數，仍將傷害減到最低，投出失3分的優質內容，拿下全隊最多、並列聯盟第2的10勝，僅次於台鋼雄鷹後勁的12勝。

1局上中信許庭綸和王威晨連續二壘打先馳得點，終止味全先發投手曹祐齊的連續10局無失分，許基宏再敲安打，味全右外野手曾聖安長傳本壘，將王威晨觸殺出局，避免傷害擴大，下一局曾聖安打擊也建功。

第2局味全劉基鴻和張政禹連續安打，1出局後攻佔二、三壘，曾聖安一棒打回2分，2:1超前。第3局中信馬上有所回應，岳政華、王威晨和許基宏安打攻下2分，3:2再度領先。

中信第4局攻勢再起，靠著高宇杰安打和2次四壞球攻佔滿壘，曹祐齊暴投送分，王威晨再安打連得2分，比數拉開到6:2。

中信攻勢不斷，第5局黃韋盛和江坤宇連續安打攻佔二、三壘，味全中繼投手李超先1個提前落地的暴投，再1個高飛球暴投，中信追加2分，比數來到8:2。

第7局中信黃韋盛和江坤安打，高宇杰四壞球，剛上場的味全陳禹勳暴投再送1分。7局下味全曾聖安和郭天信安打扳回1分，維持6分的差距。

9局上中信黃韋盛和高宇杰安打再下一城，9局下味全林智勝代打敲安，曾聖安擊出三壘後方飛球，三壘手黃韋盛和左外野手許庭綸為了接球發生衝撞，黃韋盛受傷退場，郭天信的滾地球再造成中信投手陳柏均失誤，味全無人出局攻佔滿壘，陳柏均連投2次四壞球送分，中信換上謝榮豪，陳子豪安打攻下1分，仍是滿壘無人出局，中信再換上蔡齊哲，朱育賢滾地球換回1分，味全扳回4分，仍以三分之差飲恨。

曹祐齊投3.2局失6分，吞下6月21日以來的首敗，2連勝、3連不敗終止，被安打9支創生涯新高，失6分則平最多紀錄。

