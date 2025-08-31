晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

亞東盃女排》好可惜！台灣女排遭中國逆轉收下亞軍

2025/08/31 19:36

台灣不敵中國收下亞軍。（取自中國香港排球總會臉書）台灣不敵中國收下亞軍。（取自中國香港排球總會臉書）

〔記者粘藐云/綜合報導〕台灣隊今天在亞洲東區女排錦標賽冠軍戰，以26：24、24：26、22：25、19：25遭中國逆轉，收下亞軍。

台灣女排這次亞東盃以今年世大運隊班底為主，但陣容上進行調整，舉球員廖苡任回到陣中，洪家瑤、許恆芸、翁梓勻、簡翊雯與邱詩晴等人也都加入。主帥鄧衍敏指出，這是今年台灣女排今年最後一場國際賽，更換一些名單期望能磨練年輕選手經驗值，並透過正式國際賽檢視選手們個人能力。

台灣隊在預賽前兩戰以直落三解決香港、蒙古，昨天的4強戰碰上南韓，台灣女將也有不俗發揮，以25：15、25：21、25：13橫掃對手，一局未失闖進冠軍戰，台灣隊今和中國隊爭冠，要挑戰自2016年以來的首座亞東盃冠軍。

台灣隊在首局以26：24勝出，即便第2局開賽和中國拉鋸，一度以6：8落後，但台灣女將很快穩住陣腳，趁對方失誤，加上甘可慧適時一擊超車。不過，中國後來靠著強勢進攻和攔網再度超前，並率先取得24：21領先，但台灣女將沒有放棄，化解中國3局點，扳成24：24，可惜最後仍以24：26讓出。

第3局台灣隊修正前一局攔網的問題，加上幾次快攻得手，順利取得領先，但中國很快反擊並趁勢超車，即便台灣隊一度靠著蔡幼群攻擊扳平，可惜未能延續氣勢，以22：25被對手先聽牌。台灣女將第4局開賽取得4：2領先，但對方靠著出色攔網討回分數，最終我國好手無力延長戰線，以19：25敗下陣來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中