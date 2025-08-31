亞東盃女排》好可惜！台灣女排遭中國逆轉收下亞軍

台灣不敵中國收下亞軍。（取自中國香港排球總會臉書）

〔記者粘藐云/綜合報導〕台灣隊今天在亞洲東區女排錦標賽冠軍戰，以26：24、24：26、22：25、19：25遭中國逆轉，收下亞軍。

台灣女排這次亞東盃以今年世大運隊班底為主，但陣容上進行調整，舉球員廖苡任回到陣中，洪家瑤、許恆芸、翁梓勻、簡翊雯與邱詩晴等人也都加入。主帥鄧衍敏指出，這是今年台灣女排今年最後一場國際賽，更換一些名單期望能磨練年輕選手經驗值，並透過正式國際賽檢視選手們個人能力。

台灣隊在預賽前兩戰以直落三解決香港、蒙古，昨天的4強戰碰上南韓，台灣女將也有不俗發揮，以25：15、25：21、25：13橫掃對手，一局未失闖進冠軍戰，台灣隊今和中國隊爭冠，要挑戰自2016年以來的首座亞東盃冠軍。

台灣隊在首局以26：24勝出，即便第2局開賽和中國拉鋸，一度以6：8落後，但台灣女將很快穩住陣腳，趁對方失誤，加上甘可慧適時一擊超車。不過，中國後來靠著強勢進攻和攔網再度超前，並率先取得24：21領先，但台灣女將沒有放棄，化解中國3局點，扳成24：24，可惜最後仍以24：26讓出。

第3局台灣隊修正前一局攔網的問題，加上幾次快攻得手，順利取得領先，但中國很快反擊並趁勢超車，即便台灣隊一度靠著蔡幼群攻擊扳平，可惜未能延續氣勢，以22：25被對手先聽牌。台灣女將第4局開賽取得4：2領先，但對方靠著出色攔網討回分數，最終我國好手無力延長戰線，以19：25敗下陣來。

