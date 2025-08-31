NBA》湯斯逛大溪老街變身甜點達人 做花生糖大獲好評

湯斯來台，造訪桃園大溪老街，還親手做花生糖。（桃園市政府提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕NBA尼克中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）趁著參加珍珠海岸國際音樂祭的熱潮，旋風造訪大溪老街，化身文化探險家，一路從欣賞百年牌樓、品嘗庶民小吃到挑戰陀螺，最後再親眼見識神將陣頭的震撼演出。整趟行程不僅玩得大呼過癮，更成功透過他的國際影響力，向全世界介紹桃園的迷人風采。

走進大溪和平老街，湯斯立刻被雕琢華麗的牌樓雕刻吸引，細細聆聽每面圖案深藏的祈福寓意，接著他首次體驗花生糖手作挑戰，從攪拌晶瑩剔透的麥芽糖漿，到搓揉、撒粉包餡，再到俐落切塊，一氣呵成，全都親力親為，最後還熱情分送給圍觀民眾，大家邊吃邊笑：「湯斯做的花生糖特別甜！」氣氛瞬間嗨翻。

來到大溪，當然不能錯過在地經典美食！湯斯大快朵頤多樣化的在地小吃。他一口咬下滷得入味、口感Q彈的大溪豆干，也品嚐外酥內嫩的蘿蔔糕，更鍾愛百年油飯的甜辣醬，沾了還想再沾，頻頻點頭稱讚，最後還暢飲消暑解渴的青草茶，沉浸在大溪庶民美食的魅力中。

行程壓軸，湯斯來到當地信仰中心福仁宮，被陣頭神將的恢弘演出吸引，見識身披彩繪盔甲的神將踏著威武步伐，還到神將前細細欣賞，更走入廟內向開漳聖王祈求心願，第一次擲筊就獲得聖杯，引起眾人驚呼！同時也挑戰大溪民俗技藝打陀螺，首次擲出就成功立起，與生俱來的運動天賦令人驚艷，最後更與熱情的球迷一同自拍同樂，在大溪留下最帥氣的印記。

桃園市府觀光旅遊局局長陳靜芳表示：「透過NBA球星湯斯的熱情參與，相信能讓更多國內外朋友認識桃園的豐富魅力。除了大溪小吃和傳統文化，桃園還有更多山海美景、人文體驗等待大家發掘。誠摯邀請國內外遊客，一起走進桃園，發現更多驚喜！」

