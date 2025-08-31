晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》湯斯逛大溪老街變身甜點達人 做花生糖大獲好評

2025/08/31 19:54

湯斯來台，造訪桃園大溪老街，還親手做花生糖。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街，還親手做花生糖。（桃園市政府提供）

〔記者粘藐云/綜合報導〕NBA尼克中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）趁著參加珍珠海岸國際音樂祭的熱潮，旋風造訪大溪老街，化身文化探險家，一路從欣賞百年牌樓、品嘗庶民小吃到挑戰陀螺，最後再親眼見識神將陣頭的震撼演出。整趟行程不僅玩得大呼過癮，更成功透過他的國際影響力，向全世界介紹桃園的迷人風采。

走進大溪和平老街，湯斯立刻被雕琢華麗的牌樓雕刻吸引，細細聆聽每面圖案深藏的祈福寓意，接著他首次體驗花生糖手作挑戰，從攪拌晶瑩剔透的麥芽糖漿，到搓揉、撒粉包餡，再到俐落切塊，一氣呵成，全都親力親為，最後還熱情分送給圍觀民眾，大家邊吃邊笑：「湯斯做的花生糖特別甜！」氣氛瞬間嗨翻。

來到大溪，當然不能錯過在地經典美食！湯斯大快朵頤多樣化的在地小吃。他一口咬下滷得入味、口感Q彈的大溪豆干，也品嚐外酥內嫩的蘿蔔糕，更鍾愛百年油飯的甜辣醬，沾了還想再沾，頻頻點頭稱讚，最後還暢飲消暑解渴的青草茶，沉浸在大溪庶民美食的魅力中。

行程壓軸，湯斯來到當地信仰中心福仁宮，被陣頭神將的恢弘演出吸引，見識身披彩繪盔甲的神將踏著威武步伐，還到神將前細細欣賞，更走入廟內向開漳聖王祈求心願，第一次擲筊就獲得聖杯，引起眾人驚呼！同時也挑戰大溪民俗技藝打陀螺，首次擲出就成功立起，與生俱來的運動天賦令人驚艷，最後更與熱情的球迷一同自拍同樂，在大溪留下最帥氣的印記。

桃園市府觀光旅遊局局長陳靜芳表示：「透過NBA球星湯斯的熱情參與，相信能讓更多國內外朋友認識桃園的豐富魅力。除了大溪小吃和傳統文化，桃園還有更多山海美景、人文體驗等待大家發掘。誠摯邀請國內外遊客，一起走進桃園，發現更多驚喜！」

湯斯來台，造訪桃園大溪老街，獲得熱烈歡迎。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街，獲得熱烈歡迎。（桃園市政府提供）
湯斯來台，造訪桃園大溪老街，體驗當地文化。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街，體驗當地文化。（桃園市政府提供）
湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）
湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）
湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）
湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）湯斯來台，造訪桃園大溪老街。（桃園市政府提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中