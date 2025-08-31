晴時多雲

體育 競技運動 桌球

桌球》連闖5關奪下全國賽女單冠軍 蔡昀恩去年神預言再度靈驗

2025/08/31 20:30

蔡昀恩連闖5關，首度奪下全國賽女單冠軍。（取自WTT官網）蔡昀恩連闖5關，首度奪下全國賽女單冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕21歲的合庫「小辣椒」蔡昀恩今天在2025年太平洋盃全國桌球錦標賽女單賽事，先後擊退世界排名前100的簡彤娟、葉伊恬，決賽再以4:1逆轉國泰女將黃禹喬，首度摘下全國賽女單冠軍，也提前取得國手排名賽資格。

世界排名169的蔡昀恩表示，「很開心，也很意外，沒想過會拿冠軍，畢竟這次籤運也沒那麼好!」她前兩輪先後擊敗北市大的蔡佩蓉、張盈楹，8強對決世界排名74的巴黎奧運國手簡彤娟，兩人上個月才攜手摘下萊茵魯爾世大運女雙銅牌，這回隔網交鋒，蔡昀恩以直落三拿下生涯對戰首勝，她說，「我從小到大都沒贏過簡彤娟，但上個月在全運會資格賽打滿5局才輸，這次就抱著去拚她的心態，也找到贏她的方法。」

蔡昀恩4強對決世界排名60的葉伊恬，也是兩人生涯首度交手，打完前5局以2:3落後的葉伊恬，原本有機會將戰線拉長，但蔡昀恩第6局在4:10的逆境下，連續化解9個局點後以16:14驚險獲勝，決賽也在先失1局下連拿4局，後來居上扳倒世界排名127的黃禹喬，報了年初排名賽局數3:0領先被逆轉的一箭之仇。

值得一提的是，去年全國錦標賽因四月曾發生花蓮大地震，教練楊慶昱並未隨行指導，蔡昀恩頓失依靠，在8強賽直落四輸給鄭樸璿，賽後她開玩笑跟楊慶昱說，「明年你來看我比賽，我就會拿冠軍了!」楊慶昱也回她，「好!如果沒拿冠軍妳就要請我吃飯!」沒想到去年師徒這番即興對話，竟然預言成真。

其實這不是蔡昀恩第一次神預言，2019年全國錦標賽她首度闖進女單8強，當時楊慶昱看好她能入選該年度國手，但她卻說，「今年還不是時候，我認為明年應該會上。」結果1年後她真的實現承諾，首次當選成人國手。

蔡昀恩（右）在教練楊慶昱（左）的坐鎮指導下，奪下全國賽女單冠軍。（楊慶昱提供）蔡昀恩（右）在教練楊慶昱（左）的坐鎮指導下，奪下全國賽女單冠軍。（楊慶昱提供）

