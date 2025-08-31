日職》藤浪晉太郎對中日龍7局9K好投！ 奪下睽違1073天勝利

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕橫濱DeNA隊的火球男藤浪晉太郎，今天在對中日龍一戰繳出7局9K無失分好投，幫助球隊以2：0擊敗中日龍，順利收下旅美回歸首勝，同時也是相隔1073天的日職首勝。

由於藤浪晉太郎的控球狂野球速又快，中日龍在他回歸日職的首次先發時，就排出全左打打線，今天中日龍再次推出包含先發左投松葉貴大在內，共8名左打，僅7棒游擊手羅里格茲（Christian Rodriguez）是右打的打線。

藤浪晉太郎在回歸首場對中日龍繳出5局失1分好投後被下放二軍，今天重返一軍再度對上中日龍，繳出7局9K好投，僅被打出4支安打，送出2次四壞保送與1次觸身球保送，挨觸身球的苦主是上林誠之。

橫濱打線在首局就得分，一棒蝦名達夫敲出二壘安打後，度會隆輝與筒香嘉智選到保送擠成滿壘，奧斯汀（Tyler Austin）擊出雙殺打，三壘上蝦名達夫跑回本壘得分。7下橫濱靠著代打的宮崎敏郎敲出二壘安打攻下保險分，8、9兩局伊勢大夢、入江大生聯手封鎖，終場橫濱以2：0擊敗中日龍，藤浪晉太郎奪下回歸日職首勝，同時他也完成日職生涯1000局的里程碑（1006.1局）。

