體育 棒球 中職

中職》張育成開轟仍難救球隊 富邦遭獅隊橫掃創兩大慘紀錄

2025/08/31 21:01

富邦悍將張育成敲出二分全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）富邦悍將張育成敲出二分全壘打追平比分。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕富邦悍將今和統一獅交手，在張育成2分砲追擊下，富邦曾追平比數，但7局下失手，被林安可擊出關鍵安打，獅隊終場6:3贏球，系列戰完成橫掃。

富邦悍將在8月的最後一天，吞下單月第17敗，追平自身去年8月所締造單隊單月最多敗的聯盟紀錄，而富邦本季在週末3連戰第6度遭橫掃，也追平球團史單季最多次被橫掃的紀錄。

獅隊今天推出去年選秀會第2輪指名的19歲新人張宥謙生涯初登板，首局他連投2次三振，包括3球三振前旅美強打張育成，展現初生之犢不畏虎氣勢。

統一獅先發投手張宥謙。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手張宥謙。（記者陳志曲攝）

1局下，富邦洋投布坎南先發，在內野發生失誤後，林安可敲安、蘇智傑選到保送，林子豪高飛犧牲打幫助獅隊先馳得點。

2局上，張宥謙被董子恩、蔡佳諺和陳愷佑連3打席敲安，其中陳愷佑的安打帶有打點，富邦追平。2局下，獅隊馬上又有攻勢，陳重羽1出局後敲安，林佳緯和朱迦恩連續安打，獅隊再次超前。

布坎南於3局下又遇到亂流，蘇智傑敲安、林子豪選到保送，布坎南處理陳聖平滾地球試圖製造雙殺時，一壘手張育成並未接到游擊手陳愷佑傳球，試圖傳往本壘觸殺蘇智傑未果，獅隊又得分。頭部滑壘回本壘的蘇智傑，則因傷於下個半局守備前退場。

統一獅蘇智傑（左二）利用對手失誤撲回本壘得分，隨即受傷退場。（記者陳志曲攝）統一獅蘇智傑（左二）利用對手失誤撲回本壘得分，隨即受傷退場。（記者陳志曲攝）

張宥謙4局被張進德、蔡佳諺敲安，但力保不失。而布坎南在4局下補位一壘時，雖接到張育成傳偏的球，但踩壘時受傷。試投時，布坎南失望大吼一聲，隨即退場。

張宥謙的一軍初登板，總計投4局用68球，4次三振、被擊出6安打，無任何四死球，失1分。

統一獅先發投手張宥謙。（記者陳志曲攝）統一獅先發投手張宥謙。（記者陳志曲攝）

富邦前6局打完累積9安打，但只換回1分。7局面對辛俊昇，林澤彬擊出內野安打，代打高捷犧牲短打成功，張育成2分砲追平比數，這是張育成本季第10轟，他同時也是富邦本季首位全壘打雙位數的打者。

獅隊遭追平後，7下再次反攻，面對李吳永勤，林佳緯敲安、朱迦恩選到保送，林安可長打帶回超前分打點，形成二三壘有人，陳傑憲高飛犧牲打再拿1分。

辛俊昇8局續投，但留下無人出局一二壘有人危機退場，富邦連續換上代跑，陳愷佑短打成功後，代打的戴培峰平飛球遭林泓弦美技接殺，林澤彬保送造成滿壘，但最終沒能打回分數。

統一獅林安可敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）統一獅林安可敲出二壘安打，帶有一分打點超前比分。（記者陳志曲攝）

