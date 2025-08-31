晴時多雲

羽球世錦賽》山口茜直落二輕取負傷陳雨菲 生涯第3金入袋追平紀錄

2025/08/31 21:13

山口茜直落二陳雨菲奪冠。（路透）山口茜直落二陳雨菲奪冠。（路透）

〔記者粘藐云/綜合報導〕日本名將山口茜今天在2025年世界羽球錦標賽女單決賽，以21：9、21：13擊敗帶傷上陣的中國好手陳雨菲，收下生涯第3面世錦賽金牌，成為繼西班牙好手瑪琳（Carolina Marin）之後，史上第2位拿世錦賽3金的女單好手。

世界排名第5的山口茜曾於2021、2022年在世錦賽締造2連霸，今天有機會挑戰生涯第3面世錦賽金牌，另外她在2018、2023年都是銅牌，這次闖進金牌戰，篤定再有一面獎牌入袋，生涯累積5面世錦賽獎牌，追平印度名將辛度、中國張寧，並居女單之最。

世界排名第4、27歲的陳雨菲生涯曾於世錦賽1銀、3銅，還在尋求世錦賽首金，但她在4強戰時出現右腳「翻船」傷勢，忍痛以直落二擊敗安洗瑩挺進金牌戰。即便有傷在身，但陳雨菲並未退賽，今天照樣提拍上陣迎戰山口茜，兩人過去34度對決，小茜取得21勝優勢，近期陳雨菲則是取得3連勝。

礙於右腳傷勢，陳雨菲跑動受影響無法全力發揮，開賽陷入2：10落後，隨後山口茜因主動失誤連續掉分，但她仍率先搶下第11分，技術暫停後，陳雨菲試圖追分，但最終仍以9：21敗下陣來。

進入第2局，即便帶傷出擊陳雨菲仍保有高昂鬥志，開局和山口茜纏鬥，而小茜因主動失誤較多一度陷入落後，但她很快回穩，在4：6後連拿5分超前，也一路保有領先優勢，以21：13獲勝，收下生涯第3面世錦賽金牌。

陳雨菲帶傷上陣不敵山口茜。（法新社）陳雨菲帶傷上陣不敵山口茜。（法新社）

