中職》林立5打數4安打 本季第5次獲選單場MVP

林立12局打回致勝分，單場4安奪下MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者徐正揚／高雄報導〕樂天桃猿歷經逾4小時的鏖戰，與台鋼雄鷹打滿12局，總算以7：6拿下2連勝，林立5打數4安打1保送還跑回3分，並於12局上擊出致勝的關鍵安打，本季第5次獲選單場MVP，他開心地表示，週日的最後1場，可以帶著贏球回桃園，心情會很好。

林立昨天3打數0安打還被三振1次，今天繼8月3日後再次演出單場4安，他指出，本週的狀況其實沒有特別好，既然身為先發選手，如果今天沒有安打，明天就重新調整，也許這場進攻策略設定正確，才能獲得這樣的結果，單場4安也有點運氣好。

兩隊在延長賽你來我往，僅12局下沒得分，林立認為，既然打到延長賽，戰況本就很激烈，現在使用突破僵局制，開局就是二壘有人，不需要打安打，靠犧牲觸擊、高飛犧牲打就能得分，對進攻、守備都是考驗，先得分會給對方壓力。

樂天前次打12局延長賽是去年4月20日，也是中職採用突破僵局制的第1場延長賽，當時林立不在一軍，他覺得，不論對老將或年輕選手，這場比賽都能增加面對張力的經驗，「我的印象中，我們很少在延長賽贏球，很高興今天是好的結果。」

